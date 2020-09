‘Deze accu hoef je maar eens in de 28.000 jaar op te laden’, beweert nieuwe start-up

Een wonderaccu die is gemaakt van nucleair afval moet dé stroomvoorziening gaan worden voor elektrische auto's. Een briljante vondst of de zoveelste loze bewering van een accu-producent? Experts zijn sceptisch.

Het klinkt als een 1 april-grap, maar een start-up in Silicon Valley beweert echt een ’wonderbatterij’ te hebben uitgevonden die duizenden jaren kan worden gebruikt zonder extern opladen. Nano Diamond Battery (NDB) heet het product, net als de start-up die ze ontwikkelt. Het klinkt te mooi om waar te zijn en de kans is groot dat dit ook zo is.

De batterij is volgens NDB gemaakt van kernreactorafval. De radioactieve isotoop van koolstof C14 moet een levensduur van maximaal 28.000 jaar garanderen. Na 5730 jaar zou de helft van de oorspronkelijke capaciteit nog beschikbaar moeten zijn.

Andre Geim

Het opladen via een externe voedingsbron is volgens de start-up niet nodig door de toevoeging van het extreem platte materiaal grafeen dat bestaat uit een enkele laag koolstofatomen. In 2004 slaagden de Russisch-Britse natuurkundige Konstantin Novoselov en de Nederlands-Britse natuurkundige Andre Geim - bekend van de ‘zwevende kikker’ - er voor het eerst in ‘stabiel’ grafeen te isoleren. Voor deze ontdekking ontvingen de twee de Nobelprijs voor natuurkunde in 2010. Hoe het grafeen ervoor zorgt dat de ‘wonderbatterij’ niet opgeladen hoeft te worden, heeft NDB niet bekendgemaakt.

De Nano Diamond-batterij kan volgens NDB alle bekende batterijen vervangen, van AA-batterijen tot gsm-accu’s tot de accu's van elektrische auto's. In de auto zou de NDB ruim de helft kleiner zijn dan een vergelijkbare conventionele lithium-ionbatterij, zij het dat het gewicht iets hoger ligt.

Scepsis

Er zijn al veel bedrijven geweest die een doorbraak hebben gemeld in de accu-technologie, maar vooralsnog is er weinig van terechtgekomen. Enige scepsis is dan ook hier op zijn plaats, niet in de laatste plaats door het gebruik van radioactief materiaal. Ondanks alle beschermende maatregelen is het immers waarschijnlijk dat batterijen breken en dat er radioactiviteit kan vrijkomen. Ook de levensduur van 28.000 jaar lijkt te bizar voor worden. Aan de andere kant: als blijkt dat het maar de helft is, zal niemand bij het bedrijf gaan klagen.

Op onderstaande video wordt de veelbesproken accu al ge-'debunked’ zoals dat tegenwoordig heet, zij het dat hier vooral wordt ingebeukt op het feit dat de hier gepresenteerde accu's (nog?) minuscuul klein en krachteloos zijn.

