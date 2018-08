Deze 3.000 euro kostende caravan is een hut zonder sleur

Toch is het dat niet, want de deze slaapkamer achter je auto is nu al te koop in Amerika. De kans is groot dat het een succes wordt, want wie wil er nou nog een aantal extra dure rijlessen nemen alleen maar om in de zomer met 80 km/u een caravan naar je vakantieadres te mogen slepen? Met dit product, dat onder de naam 'Hitch Hotel' op de markt wordt gebracht, kun je gewoon met 130 km/u doorstampen.