Deze 14 Europese landen tellen het hoogste aantal flitspalen per km²

Dat blijkt uit een analyse van de Franse krant L’Echo op basis van gegevens van de database SCDB.info . De site geeft aan dat Nederland 978 snelheidscamera’s telt. Dat betekent 23,7 plekken per 1.000 km² waar op snelheid of rijden door rood wordt gecontroleerd.

België telt 67,6 flitsers per 1000 km², in totaal maar liefst 2076 exemplaren. Op Malta loop je verhoudingsgewijs een even groot risico om geflitst te worden als in België. Het eiland telt slechts 21 camera’s, maar gezien het oppervlak van slechts 316 km² in totaal, bedekken ze een groot deel van het wegennet.