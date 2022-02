Deelscooter alternatief voor auto? Het zijn vooral fietsers en ov-gebruikers die ze pakken

Ze werden preventief weggehaald uit ‘onrustige’ delen, toch gingen er deelscoo­ters in vlammen op

Ondanks het weghalen van huurscooters uit ‘onrustige’ delen in Rotterdam, zijn tijdens de jaarwisseling toch verschillende voertuigen vernield of in vlammen opgegaan. De aanbieders Felyx, Check en GoSharing onderzoeken hoe de schade volgende keer verder kan worden beperkt. Alle scooters van straat halen, is echter niet de oplossing, geven ze bij voorbaat aan.

4 januari