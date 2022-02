De X-factor: zó rijdt de opvolger van de populaire Toyota Aygo

Twee generaties van de Aygo bouwde Toyota vanaf 2005 in samenwerking met Peugeot en Citroën. Ondanks de successen is daar nu een einde aan gekomen. De Fransen varen voortaan een andere koers en daar past vooralsnog geen A-segmenter meer bij.

Toyota gaat gewoon door in de compacte klasse en heeft daartoe de compleet nieuwe Aygo X ontwikkeld, gebaseerd op de modulaire platformtechniek die Toyota ook gebruikt voor de Yaris. Hierdoor kan er toch schaalvoordeel worden gecreëerd. De Yaris, Yaris Cross en Aygo kunnen zelfs door elkaar heen op dezelfde productielijn in elkaar worden gezet.

Langer en breder

Dankzij deze TNGA-B genoemde architectuur is de Aygo X groter dan de uitlopende Aygo. In alle richtingen zijn er centimeters bij gekomen: de lengte is toegenomen met maar liefst 23,5 cm, de breedte met 12,5 cm en de wielbasis met 9 cm. Dit vertaalt zich direct terug in meer interieurruimte. Wel zo fijn wanneer je beseft dat de Aygo X is bedacht voor Europa, waar de mensen gemiddeld net iets langer zijn dan op andere continenten.

Toyota presenteert de Aygo X officieel in april, maar nu hebben we alvast de unieke gelegenheid om kennis te maken met een exemplaar uit de voorserie. Die is al gebouwd op de uiteindelijke assemblagelijn, maar met als doel om het productieapparaat te testen en af te stellen. Dat het nog geen productiemodel is, wordt extra onderstreept door de met X-logo’s bedrukte folie waarmee delen van de carrosserie zijn gecamoufleerd. Goed, voorserie of niet, het geeft al wel een indruk hoe het rijdt en de binnenruimte verandert ook niet meer.

Voorin merken we als gevolg van de met 9 cm toegenomen wielbasis meteen de toegenomen ruimte. De stoelen staan 2 cm verder uit elkaar en op schouderhoogte is er 4,5 cm bij gekomen ten opzichte van het uitlopende model. Dat is prettig. Hoofdruimte is er meer dan genoeg, ook als je bovengemiddeld lang bent. En dan te bedenken dat de stoelen ook nog eens 4,4 cm hoger staan. Dat draagt samen met de 11 mm grotere bodemvrijheid allereerst bij aan een prettige, hogere instap, maar zorgt daarnaast voor een prima zitpositie.

Bekijk hier de eerste rijtest van de Toyota Aygo X door AutoWeek.

De stoelzittingen zijn weliswaar iets aan de korte kant, maar in de wetenschap dat deze auto niet is bedacht voor lange afstanden kun je het daar prima op uithouden. De stoelen kunnen lekker ver naar achteren (pas achter de voorstoelen is het platform korter ten opzichte van dat van de Yaris). Kortom, er lijkt geen vuiltje aan de lucht wanneer je als langere bestuurder met deze auto op pad gaat.

Enige punt is dat je met de stoel in de achterste positie net even te ver van het stuur zit. Het stuurwiel is namelijk wel in hoogte, maar niet axiaal te verstellen, waardoor je de stoel toch weer iets naar voren moet schuiven voor de juiste zitpositie zonder gestrekte armen. De stoel iets naar voren schuiven geeft de achterpassagiers trouwens ook net wat meer ruimte, al heb je op de achterbank als volwassene nog steeds niets te zoeken. De Aygo X is gewoon een A-segmenter en dat betekent vanzelfsprekend weinig ruimte achterin. Beter is het gesteld met de bagageruimte achter de in delen neerklapbare achterbankleuning: die is met 60 liter gegroeid tot 231 liter. Dat scheelt toch weer een extra tas.

Speels dashboard

Het interieur is opgetrokken uit harde kunststoffen, maar dat is in dit segment geen schande. Het wekt bovendien de indruk lekker lang mee te kunnen. Toyota laat zien dat vormgeving en functionaliteit elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Het dashboard is met een speelse pen getekend, terwijl de bediening logisch en overzichtelijk werkt, met nog prettig veel fysieke knoppen. Er is wel een multimediasysteem, maar je hoeft weinig door menustructuren te swipen, want de functionaliteit is vrij beperkt. Je kunt de mogelijkheden wel uitbreiden door je telefoon te koppelen via Apple CarPlay of Android Auto. Dat is een goede zaak, want van het standaard navigatiesysteem zijn we niet echt onder de indruk. Het laat hier en daar nog weleens een steek vallen.

Onder de motorkap zien we bekende techniek: de vertrouwde 998 cc metende driecilinder, onveranderd piekend bij 72 pk en 93 Nm. Dat is niet overbemeten, zeker niet wanneer je bedenkt dat de auto 100 kilo is aangekomen. Om vlot met het verkeer mee te komen, moet je het motortje flink de sporen geven en frequent schakelen met de vijfbak. Voor wie daar geen zin in heeft: de gerobotiseerde handbak uit het vorige model is er niet meer. Daarvoor in de plaats is er voortaan een CVT.

Het onderstel kan de aandrijfkrachten in elk geval prima de baas. Mede dankzij de modulaire architectuur profiteert de Aygo X van de volwassener wielophangingstechniek van de Yaris. Dat geeft de auto een lekker stabiel weggedrag. Hij voelt stevig aan en helt slechts in beperkte mate over; oncomfortabel wordt het nooit. De auto is lekker koersvast, ook op hogere snelheid. Voor kruipdoor, sluipdoor in krappe binnensteden heeft de auto, ondanks zijn toegenomen wielbasis, een uiterst kleine draaicirkel van tussen stoepranden slechts 9,4 meter.

Toyota geeft de Aygo X, ongeacht de uitvoering, standaard een heel volwassen set assistentie- en veiligheidssystemen mee, zoals automatisch grootlicht, een pre-collision-systeem en adaptieve cruisecontrol. Het enige wat op dit vlak is voorbehouden aan het meest complete uitvoeringsniveau zijn parkeersensoren, maar of je die echt nodig hebt bij zo’n compact en overzichtelijk wagentje?

Prijs

De vanafprijs van de Aygo X bedraagt € 15.995. Dat is beduidend meer dan de basisversie van het vorige model, want die had je al voor € 13.595. Maar je krijgt nu wel een iets grotere auto en Toyota geeft maar liefst 10 jaar garantie. Dat is ook wat waard. Hiermee heeft de Aygo X overigens de primeur. Vanaf april, wanneer de auto in de showroom staat, krijgen alle nieuwe modellen die lange garantie.

Plus

+ Ruim interieur.

+ Volwassen onderstel.

Min

- Bescheiden motor.

- Matig navigatiesysteem.

Conclusie

Met de Aygo X laat Toyota zien ook zonder Peugeot en Citroën prima in staat te zijn om een kleine auto te bouwen. Al is die met zijn iets grotere afmetingen meer A+ dan gewoon A-segment.

