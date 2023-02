De vernieuwde DS 3 E-Tense: van alles een beetje meer

Het Franse merk DS Automobiles werd geboren uit Citroën, maar richt zich in de showroom op een koperspubliek dat graag bereid is bij te betalen voor extra luxe en prestige. Hoewel DS Automobiles pas sinds 2015 zelfstandig opereert, heeft het merk de wind in de zeilen. In elk geval worden wereldwijd genoeg auto’s verkocht om winst te schrijven. Dat zie je op de Nederlandse weg echter nauwelijks: zo werden hier in 2022 maar 794 DS’sen verkocht. Met zijn zware en kostbare SUV’s wist Land Rover vorig jaar bijna het dubbele aantal auto’s te registreren.

Vanaf 2025 volledig elektrisch

DS Automobiles concentreert zich de komende twee jaar op volledige elektrificatie van zijn modellijn. Vanaf 2025 moeten alle DS’sen 100 procent elektrisch zijn. Het belangrijkste nieuws voor 2023 zijn (nu) de vernieuwde DS 3 en (later) de volledig elektrische DS 4 E-Tense. De verbeterde DS 3, waarbij de toevoeging ‘Crossback’ achter de modelaanduiding kwam te vervallen, kan inmiddels worden besteld.

Bij een tussentijdse update horen uiterlijke wijzigingen, maar die springen bij de DS 3 op het eerste gezicht nauwelijks in het oog. De lijntjes rond de koplampen en de grille zijn wat scherper geworden, in de voorbumper zitten dagrijlampen die – net als bij de grote DS 7 – doen denken aan wapperende vitrage in een open venster. De achterlichten kregen een iets andere vorm, terwijl nieuwe kleuren en nieuwe wielen de uiterlijke facelift afronden.

Gemiste kans: navigatie nog steeds niet standaard

Vanbinnen veranderde er maar heel weinig. De DS 3 heeft een ander stuur gekregen, het centrale beeldscherm heeft nu een diameter van 10,3 inch en het knoppencluster midden in het dashboard heeft een iets andere indeling gekregen. Weinig wereldschokkend, maar dat was ook geen noodzaak. In de DS 3 was het immers al heel goed toeven, met prachtige materialen, een afwerking waar het oog voor detail vanaf spat en comfortabel meubilair. Het valt DS Automobiles wel aan te rekenen, dat zaken als navigatie en energiezuinige matrix-ledkoplampen nog steeds niet standaard zijn op de prijzige DS 3 E-Tense.

Het grootste nieuws schuilt onder het plaatwerk van de volledig elektrische DS 3 E-Tense. De 50 kWh-accu heeft plaatsgemaakt voor een iets groter batterijpakket, dat nu een capaciteit heeft van 54 kWh. Daarnaast is de 136 pk sterke elektromotor vervangen door een nieuwe e-motor die een vermogen levert van 156 pk. Deze aandrijfeenheid zal in de (nabije) toekomst ook worden toegepast in de elektrische modellen van Citroën, Opel en Peugeot. Peugeot en Opel hebben ‘m al aangekondigd, maar DS Automobiles krijgt nu de primeur.

Spreekwoordelijk comfort

Voor de prestaties maakt het extra vermogen geen verschil. Net als de DS 3 E-Tense met 136 pk, accelereert de versie met 156 pk in 9,0 tellen naar 100 km/h. Veel belangrijker is de manier waarop de nieuwe elektromotor met de stroomvoorraad omspringt. De vernieuwde DS 3 heeft een actieradius (WLTP) van 404 kilometer. De oude versie kwam op papier niet verder dan 360 kilometer, maar daar bleef onder winterse omstandigheden niet veel meer dan 200 kilometer van over. Opladen doet de DS 3 E-Tense met een maximum laadvermogen van 100 kW.

Wat gebleven is, zijn de comfortabele rijeigenschappen. De DS 3 stuurt heel prettig en het onderstel is zacht geveerd. DS Automobiles – een merknaam die nu voluit op de achterklep wordt uitgeschreven – grijpt wat dat betreft terug naar vervlogen tijden, waarin het Franse veercomfort spreekwoordelijk was. Op deze manier weet de DS 3 zich duidelijk te onderscheiden van bijvoorbeeld de Peugeot e-208 en Opel Mokka-e, die op precies hetzelfde platform staan. Naast de elektrische versie, is de DS 3 ook nog altijd leverbaar met een (ongewijzigde) 130 pk sterke benzinemotor.

‘Premium’ prijzen

Een automerk dat ‘premium’ genoemd wil worden, probeert zijn kwaliteiten te onderstrepen met ‘premium’ prijzen. En dat is misschien wel de grootste makke van de DS 3 E-Tense: hij is er vanaf 42.140 euro. Een boel geld, want genoemde Peugeot e-2008 staat voor 5.000 euro minder in de prijslijst. Zou de DS 3 E-Tense standaard navigatie en led-koplampen hebben gehad, dan was zijn hogere prijs gemakkelijker te verkroppen.

Kijk je naar een van zijn belangrijkste concurrenten, de Smart #1, dan krijg je voor een vergelijkbare prijs meer interieurruimte, veel meer vermogen (272 pk maar liefst) en een laadvermogen van 150 kW. Ook de actieradius van de Smart #1 is iets groter: 440 kilometer. De nieuwe aandrijflijn lijkt daarom beter te passen bij een instap-EV als de Peugeot e-208 of Opel Corsa-e dan bij de DS 3. Die vecht tegen concurrenten die voor hetzelfde geld meer te bieden hebben.

