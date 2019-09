De verborgen talenten (en gebreken) van de nieuwe Land Rover Discovery Sport

Wie mee wil strijden op het erepodium van de luxe, middelgrote semi-terreinwagens, kan zich niet veroorloven om steken te laten vallen. Daarvoor zijn concurrenten zoals de Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60 en de nog altijd uitstekende Mercedes-Benz GLC te sterk. Hoewel Land Rover sinds 2014 een dappere poging doet met de Discovery Sport (die in dat jaar de Freelander opvolgde), begonnen de jaren voor dat model inmiddels te tellen.

Met die reden stak het Britse luxemerk de handen uit de mouwen; hoewel je het bijna niet ziet, is de nieuwe Discovery Sport een flink veranderde auto. Aan de buitenkant blijft het – zoals zo vaak – bij aangepaste bumpers en anders ingedeelde (led-) koplampen, terwijl de sportiever uitgevoerde ‘R-Dynamic’ nieuw is in de prijslijst. Die herken je aan dikkere bumpers en de mogelijkheid om te kiezen voor grotere wielen met een diameter van 21 inch.

Volledig scherm De vernieuwde Land Rover Discovery Sport © Land Rover

Hybridetechniek

De grootste veranderingen vinden we ónder de strakgetrokken huid: voortaan beschikken verschillende versies over zogenoemde mild-hybridetechniek. De grotere accureserve (waar een generator de vrijgekomen remenergie in opslaat) paste niet in de oude bodemplaat, dus die moest worden aangepast. Bovendien verschijnt er later een stekkerhybride van de Discovery Sport: deze krijgt een nóg groter accupakket dat je via een laadpaal kunt opladen. Deze deels elektrische Land Rover wordt de aantrekkelijkste versie voor Nederland: door z’n lagere CO2-uitstoot valt ook de prijs gunstiger uit.

Volledig scherm De 'Mild Hybrid' techniek onder de Discovery Sport © Land Rover

Die PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) krijgt een nieuwe driecilinder benzinemotor en volgt pas in 2020. Op dit moment is er keuze uit twee benzineversies met 200 of 250 pk (147 of 184 kW), die voor respectievelijk € 63.385 en € 70.485 in de prijslijst staan. Verder levert Land Rover drie dieselmotoren. Daarvan is de D150 (met 150 pk, ofwel 110 kilowatt) de meest voordelige met een aanschafprijs van minimaal € 53.605, waarna de D180 (132 kW) en D240 (177 kW) de voorlopige lijst compleet maken. Voor caravantrekkers: het minimale trekgewicht is 1.800 kilo, de twee sterkste diesels kunnen 2.500 kilo aan.

Volledig scherm De vernieuwde Land Rover Discovery Sport © Land Rover

Wat je ook doet, kies niet voor de lichtste motoren. De Discovery is een zware auto (de diesels gaan zelfs over de 2.000 kilo) en dat merk je tijdens het optrekken. Zelfs de sterkste diesel voelt niet erg krachtig aan, al komt dat ook door het afwachtende karakter van de automaat met negen versnellingen waar hij mee samenwerkt. Vaak wacht de techniek te lang met reageren zodra je gas geeft; de automaat heeft tijd nodig om terug te schakelen, waarna de motor niet imponeert met z’n power. De viercilinders zijn weliswaar stiller en geraffineerder dan in de vorige Discovery Sport, ze moeten in deze familie-SUV flink aan de bak.

Voor de familie

Familie is het centrale thema bij een Discovery: waar een Range Rover voor luxedieren is en de recent geïntroduceerde Defender stoere avonturiers aanspreekt, onderscheidt een Discovery Sport zich met flexibiliteit. Niet in de laatste plaats omdat hij – als één van de weinige kandidaten in deze klasse – met zeven zitplaatsen leverbaar is. In dat geval krijg je twee extra stoeltjes in de bagageruimtevloer die kinderlijk eenvoudig wegklappen en verrassend veel ruimte geven voor kinderen en volwassenen tot ongeveer 1.80 meter. De achterste inzittenden krijgen bovendien hun eigen verwarming én USB-poorten. Daarvan kan Land Rover er desgewenst zes inbouwen, zodat iedereen zijn telefoon of tablet onderweg kan opladen.

Volledig scherm Twee extra zitplaatsen zijn optioneel © Land Rover

Dat zijn goede voorzieningen in een familie-auto, net als de mogelijkheid om internet te gebruiken via de ingebouwde Wifi-hotspot. Nieuw is bovendien een draadloze oplader voor je smartphone. Belangrijker is de ruimte op de (flexibel instelbare) achterbank: zelfs voor hele lange mensen is er genoeg hoofd- en beenruimte, terwijl het meubilair beduidend lekkerder zit dan voorheen. Dat geldt helaas niet voor de bestuurder: de zitpositie achter het stuur is niet zo goed instelbaar als bij sommige concurrenten. Met name voor lange mensen biedt de Land Rover relatief weinig ruimte rond de knieën en kan de stoel onvoldoende naar achter. Zeker wanneer je kampt met lange bovenbenen of over het algemeen rond de twee meter lengte bent, kan dit een dealbreaker zijn: in een BMW X3 of Mercedes-Benz GLC zitten écht lange bestuurders aanmerkelijk beter.

Volledig scherm Het interieur werd sterk verbeterd © Land Rover

Die zitpositie is jammer, vooral omdat je in de vernieuwde Sport tegen een dashboard aankijkt dat stukken fraaier is dan voorheen. Opnieuw een plek waar deze auto wel een opfrisbeurt kon gebruiken. Waar je eerst tegen grijze, simpele knoppen aan keek, verwent de Land Rover je ogen ditmaal met een strakkere vormgeving, prettig werkende aanraakschermen en een moderner gevoel. Nog altijd behoort het systeem niet tot de snelste van de markt, maar het funtioneert voldoende vlot en helder. Voortaan is een digitale binnenspiegel leverbaar en kan je een TFT-scherm in plaats van analoge meters laten plaatsen: dat laatste is de moeite waard, omdat het er fraai uitziet en je er veel nuttige informatie op kunt aflezen.

Typisch Land Rover: de verwarmingsknoppen zijn multifunctioneel. Met een druk op de toets verandert de temperatuurregeling in de selectieknop voor het Terrain Response 2-systeem.

Volledig scherm De bediening van het Terrain Response 2-systeem © Land Rover

Terreinrijden

Met dat systeem kun je de Land Rover in diverse standen zetten, waarmee hij verrassend ver komt in ruig terrein. Draai de knop naar de juiste positie en de elektronica regelt automatisch welke wielen kracht moeten krijgen om bijvoorbeeld tegen steile hellingen, over uitdagende rotspartijen en door mul zand te komen.

Dit is veel meer dan een gimmick en werkt uitstekend: tijdens onze testroute door het ruige achterland van Barcelona lijkt de Land Rover af en toe vast te raken, maar geef de juiste hoeveelheid gas en de slimme computers krijgen de auto – nota bene op straatbanden – toch weer van zijn plek. Indrukwekkend! In Nederland zal je het bijna niet gebruiken maar als je wilt, kruipt de Discovery Sport naar plekken waar een BMW X3 of Audi Q5 alleen maar van kan dromen.

Volledig scherm Op slecht terrein komt de Discovery Sport verder dan je denkt © Land Rover

Allerhande voorzieningen maken terreinrijden in deze Land Rover, die op het asfalt overtuigt door z’n comfortabele karakter, dus een fluitje van een cent. Er zit zo veel op en aan, dat het bijna zonde is om met een Discovery Sport alleen boodschappen te halen en je kinderen weg te brengen. Neem ‘Clear Sight Ground View’, dat je als het ware door de motorkap heen laat kijken: door de beelden van de voorste parkeercamera en de camera’s in de buitenspiegels te combineren, zie je op het dashboard precies wat zich onder de auto afspeelt. Op – pak ‘m beet – de Ringweg tussen Maarssen en Utrecht heb je er niets aan, maar op ruig terrein weet je hierdoor precies welke keien je moet ontwijken: wel zo handig wanneer je je mooie 21-inch sportwielen schadevrij wilt houden…

Volledig scherm 'Clear Sight Ground View' in actie © Land Rover

Volledig scherm Een Discovery Sport zonder 'R Dynamic'-pakket: andere koplampen, grille en bumpers © Land Rover

Volledig scherm Een digitale achteruitkijkspiegel is ook leverbaar © Land Rover

Volledig scherm Black Pack: zwarte accenten staan op de optielijst © Land Rover

Volledig scherm De led-koplampen zijn nieuw en anders van vorm © Land Rover

Volledig scherm Voortaan zijn grotere 21-inch wielen leverbaar © Land Rover