De Twingo is jarig, en dat vieren honderden eigenaren met z'n allen: ‘Ruim, betrouwbaar en superschattig’

MET VIDEO Henk rijdt al bijna een halve eeuw rond in zijn zelf gebouwde camper: ‘Heb ‘m wel zelf opgevoerd’

Het was ooit een blauw bestelbusje waar vloerbedekking mee geleverd werd, maar Henk Verspui (69) zag er veel meer in. Hij gebruikte zijn werkervaring en maakte er een grote camper van, waarin zijn drie kinderen bovenin konden slapen. ,,We hebben 'm al 43 jaar en zijn van plan om 'm helemaal op te rijden.’’