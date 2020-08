De Toyota Yaris van Rijna: ‘Een slim wagentje met een lekker pittig motortje’

ACHTER HET STUURIn deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Deze keer Rijna Heuvelman. Thuis in Boskoop hebben zij en haar man een vitrinekastje vol schaalmodellen van auto’s die ze ooit reden. ,,Mijn Yaris staat er ook al in, gekregen van de dealer.”

Wie Rijna Heuvelman (59) Rijdt Toyota Yaris Bouwjaar 2019 Km 28.419

,,Ik moet je eerlijk zeggen: het was niet de bedoeling dat het weer een rooie zou worden. Mijn vorige auto, een Kia Picanto, was hartstikke rood, maar toen we deze Toyota zagen staan kon ik geen nee zeggen. Ik dacht meteen: potverdorie, dat is wel een érg leuke auto. Niet eens zozeer vanwege de kleur, hij stond er gewoon goed bij. Met die leuke mistlichtjes, mijn oog viel erop. Hij mag dan een jaar oud zijn, voor mij is dit gewoon een nieuwe auto.”

Het enthousiasme van Rijna Heuvelman (59) spettert door de telefoon. Hoewel het gesprek over haar autoleven gaat, vertelt de Boskoopse honderduit over de meest uiteenlopende onderwerpen: hoe ze haar man Wim begin jaren 80 ontmoette op Kreta en hoe ze sindsdien onafscheidelijk zijn. Hoe ze opgroeide in het Drentse Borger en voor de liefde naar Gouda verhuisde. Hoe het echtpaar samen jarenlang over de wereld reisde, van Indonesië tot Zuid-Afrika en van Canada tot Australië , om uiteindelijk tevreden neer te strijken in een huis in het Groene Hart.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het was haar man die het initiatief nam om naar een nieuwe auto te kijken. ,,Op zich was ik tevreden met mijn Picanto, al was die al acht jaar oud. Wim is heel handig met zoeken op internet, we hebben rustig gekeken. We zochten geen bepaald merk, maar toen hij me attendeerde op deze Toyota Yaris 1.5 VVT-i Dynamic zijn we maar eens langsgegaan. Hij zag er in de advertentie al goed uit en dat is meteen een pluim voor Automobielbedrijf J.J. van der Geest in Ter Aar: de auto is met goede foto’s gepresenteerd, waardoor je thuis een goede inschatting kon maken. Mijn Picanto is trouwens alweer verkocht, binnen een week.”

De receptioniste roemt haar rode Yaris uit bouwjaar 2019, met net 28.000 kilometer op de teller, ook vanwege zijn ‘lekker pittige motortje’. ,,Ik hou ervan om een beetje door te rijden. Daarom kies ik geen automaat, laat mij maar lekker schakelen en flink optrekken. Soms zit ik achter zo’n slome rijder, dat ik wel geduld moet opbrengen. Maar ik ben ook weer geen ‘scheurder’, zoals we dat in Drenthe zeggen. Sinds mijn moeder niet meer leeft, ga ik niet zo vaak meer naar het noorden. Ik rij vooral heen en weer naar mijn werk en doe er de boodschappen mee. Ik haal 5000 à 6000 kilometer per jaar.”

Volledig scherm © Bart Hoogveld

In de dagelijkse praktijk valt haar op hoe handig en praktisch de compacte stadsauto is. ,,Nu pas merk ik hoeveel meer ruimte ik heb dan in de Picanto. De Yaris is veel handiger: in de Kia met z’n drie deuren moest ik soms de achterbankleuning neerklappen om er een kratje boodschappen uit te kunnen halen. Hier past meer in en het is prettig dat de auto vijf deuren heeft. Zo zet je gemakkelijker iets op de achterbank, en ook met parkeren en in- of uitstappen hoef ik geen rekening meer te houden met de lange deuren van de driedeurs Kia. Nog zoiets: in de Picanto moest ik helemaal naar achteren reiken om bij de gordel te kunnen. Uit gewoonte ga ik in de Yaris nog steeds weleens scheef zitten, maar dat is niet meer nodig. Het is echt een slim wagentje.”

Rijna en Wim Heuvelman – hij rijdt een leaseauto, de Skoda Karoq Sportline Business – houden naar eigen zeggen enorm van auto’s. ,,We hebben niet voor niets een vitrinekastje met schaalmodellen van onze eerdere auto’s. Toen we verkering kregen, reed Wim een gele Renault 15. Dat vond ik toen echt een sportwagen. Ook de Peugeotjes 104 en 106 staan erin, naast de Volkswagen Polo’s, Audi’s, Volvo’s, een Mercedes, een Mitsubishi en de Nissan Qashqai die we hebben gereden. En natuurlijk de Skoda Karoq. Ze bieden leuke herinneringen. Er staan trouwens ook twee Volkswagenbusjes in, uit de flowerpowertijd. Om er zo eentje te bezitten? Dat zal altijd wel een droom blijven.”

