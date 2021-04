De snelste Peugeot aller tijden is een hybride

Rij-impressiePeugeot wil ook zijn partij meeblazen in de klasse van de sportieve sedans. De vraag is alleen of het merk zichzelf niet overschreeuwt met de supersnelle, maar ook ruim 70.000 euro kostende 508 PSE.

Peugeot staat bekend als een merk dat grote successen behaalde in de racerij. Of het nu de 24 uur van Le Mans was, de 800 mijl van Indianapolis, de Parijs-Dakar-rally of de race op Pikes Peak, Peugeot liep altijd voorop en eindigde de race vaak als winnaar. De straatauto’s vormden tot nu toe geen echt goede afspiegeling van die ambities, want afgezien van de Peugeot 205 GTI en zijn opvolgers heeft het merk aansprekende sportieve modellen ontwikkeld.

Daar komt echter verandering in, want de 508 PSE moet dé sportieveling worden van het Stellantis-concern, waar Peugeot sinds dit jaar deel van uitmaakt. PSE staat voor Peugeot Sport Engineered en is een label dat het Franse merk meegeeft aan extra sportieve elektrische en hybride modellen. Volgens Peugeot moet de auto worden gezien als een cadeautje voor zichzelf naar aanleiding van de 210e verjaardag van het merk, maar met de brullende 508 PSE wil Peugeot ook laten zien wie er binnen Stellantis aan de top van de automobiele voedselketen staat.

De basis wordt gevormd door de al meer dan goed ogende Peugeot 508: een model dat snel, modern en overduidelijk met aandacht is vormgegeven. De PSE voegt daar nog een aantal extra sportieve elementen aan toe. Je krijgt bijvoorbeeld standaard vierwielaandrijving, geoptimaliseerde variabele schokdemping met drie standen, een lagere zitpositie, een grotere spoorbreedte voor en achter, grotere remschijven en Michelin Pilot Sport 4S-banden.

Ook ziet de auto er uitermate sportief uit met zijn grote, donkere wielen, geelzwarte accenten en priemende koplampen. Aan de voor- en achterzijde zijn op de Formule 1 geïnspireerde ‘gurneys’ te vinden op de hoeken van de bumpers. Volgens Peugeot Nederland hebben ze geen functie, maar zijn ze er puur voor de sier en om de auto optisch breder te maken. Dat is gelukt, want als deze auto achter je rijdt op de linkerbaan, voel je al snel een kriebeltje in je nek en krijg je ongewild de neiging om snel de rechterbaan op te zoeken. Helemaal wanneer de verlichting aan staat en de verticale – op leeuwentanden geïnspireerde – koplampen oplichten in het duister.

De 508 PSE is – in tegenstelling tot veel sportief ogende modellen uit het verleden – geen schaap in wolfskleren. De supersnelle Peugeot 508 PSE is namelijk een plug-in hybride, waarvan de motor al in vergelijkbare vorm wordt gebruikt in de Peugeot 3008 Hybrid en de Opel Grandland X Hybrid4. In de 508 heeft de krachtbron - bestaande uit een 1.6 viercilinder en twee elektromotoren een vermogen van 360 pk (265 kW). En dat is veel. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.

Zolang er prik in de accu’s zit, schiet de 508 PSE er namelijk vandoor met dezelfde ‘instant’ vermogensafgifte van een puur elektrische auto. Dat is niet vreemd, aangezien een belangrijk deel van de krachten elektrisch wordt aangeleverd. Het maakt de Peugeot tot een auto met een bijna duizelingwekkende acceleratie en tussensprints dankzij het gecombineerde koppel van 520 Newtonmeter. Hij gaat van nul naar 100 km/u in 5,2 seconden en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Wil je lokaal even niets uitstoten, of vind je nagenoeg geruisloos rijden gewoon fijner? Dat kan ook in de 508 PSE, want puur elektrisch rijden is mogelijk tot een snelheid van 140 km/u.

Helaas zijn de accu’s wel relatief snel uitgeput. Ze hebben namelijk een capaciteit van ‘slechts’ 11,5 kWh. Eén lading is daarmee voldoende voor 42 kilometer, in de praktijk is dat nog een stuk minder. Daarna moet de 508 PSE zeven uur worden aangesloten op een huisaansluiting, of één uur en drie kwartier op een laadstation. Laadelektronica met 3,7 kW behoort tot de standaarduitrusting en een 7,4 kW lader is als optie verkrijgbaar.

Ook binnenin is de Peugeot rijk uitgerust. Zaken als Night Vision, opvallende, maar verfijnde stiksels in de kenmerkende kleur Kryptonite en elektrisch verstelbare sportstoelen met geheugenfunctie zijn standaard. Ze zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen: leder, alcantara en nappaleder ‘Mistral’; een unieke open geweven stof. Ook standaard zijn exclusieve lichtmetalen 20-inch wielen in twee kleuren. De auto is leverbaar in drie carrosseriekleuren aan, te weten Selenium (grijs), Perla Nera (zwart) en Pearl (wit). De enige optie is – naast de 7,4 kW-lader - een panoramisch schuifdak.

Om de sportiviteit te vergroten is de auto lager gelegd en de spoorbreedte vergroot. Tevens zijn er extra dikke stabilisatorstangen gemonteerd om de rolneiging tegen te gaan. Het heeft geleid tot een auto die fluks bochtencombinaties aaneen rijgt en daarbij sportief aanvoelt, zonder dat het comfort eronder lijdt. Dat is best knap, gezien zijn gewicht van 1875 kilo. Dat lijkt veel, maar het is minder dan de nieuwe BMW M3 en die doet het zonder accu’s en vierwielaandrijving. Ook de besturing maakt indruk, iets waarom de Fransen nou niet direct bekendstaan. De remmen zijn eveneens uitstekend op hun taak voorbereid en ze vertonen zelfs na een harde afstraffing geen enkele neiging tot fading.

Al met al is de Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered HYbrid 360 e-EAT8 een prima auto voor mensen die een gezonde afkeer hebben van Duitse premium supersedans, of voor hen die eens wat anders willen. De 508 PSE is leverbaar als sedan en als stationwagon. De vanafprijs van de Peugeot 508 Berline PSE start bij 70.700 euro. Voor de 508 SW-versie betaal je minimaal 72.300 euro.

Geschiedenis Peugeot

De geschiedenis van Peugeot gaat terug tot 1810, toen de broers Jean-Pierre en Fréderic Peugeot de van hun vader geërfde molen ombouwden tot een staalfabriek. Ook toen al stond er een leeuw op de staalproducten en deze werd in november 1858 als handelsmerk geregistreerd. Armand Peugeot, zoon van Jean-Pierre, begon met de productie van fietsen. De eerste auto, die toen nog op stoom liep, volgde in 1889. Toen Peugeot zich ontwikkelde tot massaproducent, was het even toegewijd als succesvol op en naast het circuit. De auto’s van Peugeot bleven altijd wat bedaagd, maar sinds de millenniumwisseling is er weinig traditioneels meer te ontdekken aan Peugeot. Nadat de voormalige Franse concurrent Citroën in het verleden al was overgenomen, richtte PSA (Peugeot Societé Anonyme) in juni 2014 het submerk DS op voor bijzonder designgerichte voertuigen. In 2017 werd ook GM-dochter Opel ingelijfd. De fusie met Fiat/Chrysler is inmiddels afgerond en sinds dit jaar heeft de nieuwgevormde grote autogroep de krachten gebundeld onder de naam Stellantis.

