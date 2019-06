De reus van Mercedes blijkt zo mak als een lammetje

De Mercedes-Benz GLS was altijd een indrukwekkende vierkante, maar ook polariserende SUV met de luchtweerstand van een gymlokaal. Het was een landhuis op wielen met een imponerend front. Maar nu is alles anders.

De GLS is onderwerp gemaakt van een indrukwekkend charmeoffensief. In tijden van teruggeschroefde emissie-eisen en toenemende kritiek op benzineslurpers leek het Mercedes-Benz raadzaam om de scherpe randjes van de GLS weg te nemen. Dat is gelukt. De auto lijkt veel compacter dan zijn voorganger, kreeg een vriendelijker gezicht en mooie afgeronde hoeken.

Het opvallende is dat de GLS helemaal niet kleiner is geworden. Integendeel: de auto is 7,7 centimeter langer en 2,2 centimeter breder en dus groter dan ooit. Ook de met 6 centimeter gegroeide wielbasis heeft zijn voordelen, vooral qua zitten op de derde zitrij. Volgens Mercedes-Benz is daar nu plek voor personen met een lengte tot 1,94 meter en dat klopt wel ongeveer. En wat te denken van 2.400 liter bagageruimte wanneer je de derde zitrij niet gebruikt?

Net als zijn voorganger is ook de nieuwe GLS voorzien van allerlei luxueuze opties. Zoals bijvoorbeeld stoelverwarming én stoelkoeling en vier massageprogramma’s voor de stoelen op de eerste en tweede zitrij. Wil je dat de drankjes in je bekerhouders gekoeld worden, of juist heet blijven? Met een druk op de knop is het geregeld. Of wat te denken van een onderstel dat naar keuze gaat tegenhangen in bochten, waardoor er nauwelijks laterale krachten op de inzittenden worden uitgeoefend? Het debuteerde een paar jaar geleden op de S-Klasse, maar bewijst in de relatief hoge GLS nog beter zijn meerwaarde.

Het mooie van de GLS is dat de auto zo elegant en on-imponerend is, dat je door medeweggebruikers optisch gezien gelijkgesteld wordt met standaard SUV’s. Niemand die ziet dat je een grote V8 onder de kap hebt of een al even gehate dikke turbodieselmotor. Zeker in een zwarte, donkerblauwe of extreem donkergroene uitvoering ben je redelijk onopvallend onderweg. Al helemaal in vergelijking met de ‘bulky’ voorganger van deze GLS, die hoekig, imposant en gewoon lomp groot oogde en net als het nieuwe model ook in Tuscaloosa USA werd gebouwd.

Berijders van de nieuwe GLS kunnen dit overigens verregaand zonder gewetensbezwaren doen. De ‘dikke’ 400d dieselmotor is zo vooruitstrevend dat ‘ie al voldoet aan Euro 6d-eisen die pas van kracht gaan op 1 januari 2020 voor nieuwe modellen, zelfs onder uitdagende rijomstandigheden. De achtcilinder verbruikt ‘slechts’ 9,8 liter per 100 kilometer en dat voor een 489 pk sterk blok met een trekkracht van 700 Newtonmeter. Beide motoren doen hun werk zo geluidloos, gecultiveerd en trillingsvrij, dat je bij tijd en wijle het gevoel hebt in een elektrische auto te rijden.

Het mooie is dat de auto ondanks zijn reusachtige afmetingen ook nog eens fantastisch presteert in het terrein, helemaal wanneer je alle Terrain Respons opties aankruist. Ronduit grappig, maar minstens even nuttig is de nieuwste offroad-functie van de GLS. De auto beweegt daartoe ritmische op en neer als een Amerikaanse lowrider om zich los te kunnen wrikken uit bijvoorbeeld mul zand. Uiteraard is de GLS meer een auto voor de stadsjungle en ook daartoe is ‘ie goed uitgerust. De draaicirkel is extreem klein en het zicht rondom is door de grote raampartijen en vele camera’s meer dan goed. Toch zet je je in Nederland al snel klem in een parkeergarage, of neem je een halve straat in beslag wanneer je keurig langs het trottoir parkeert. Niet verrassend met een lengte van 5,2 meter en een breedte van op een haar na twee meter.

Om de lompe grootte deels te maskeren, heeft de GLS als eerste auto een speciale functie voor het bezoek aan een wasstraat. Met een druk op de knop neemt de vering de hoogste stand in en vermindert de spoorbreedte. Dit maakt het eenvoudiger om een wasstraat in te rijden en het vereenvoudigt ook het verwijderen van vuil dat zich bij het laatste offroad-avontuur in de wielkasten heeft verzameld.

Maar de carwash-functie regelt nog veel meer: de buitenspiegels worden ingeklapt, de zijruiten en het schuifdak worden gesloten en de regensensor wordt uitgeschakeld zodat de ruitenwissers niet bewegen in de wasstraat. Na acht seconden wordt automatisch het beeld van de 360 graden-videocamera aan de voorzijde getoond om de bestuurder te assisteren als hij de wasstraat inrijdt. Verder schakelt de airconditioning over naar de luchtrecirculatiemodus om nare luchtjes en waterdamp buiten de auto te houden. Al deze instellingen worden automatisch weer uitgeschakeld als de bestuurder de wasstraat uitrijdt en de snelheid boven de 20 km/u komt.