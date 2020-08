De Porsche van Jennifer is een ‘klein monstertje’

ACHTER HET STUURIn deze rubriek vertelden lezers de afgelopen weken over de auto van hun keuze. Vandaag het slot: Jennifer Dorrius uit Waddinxveen. Voor haar dagelijkse ritjes rijdt zij in een ‘simpele’ Seat Arosa, maar zodra de zon schijnt pakt ze haar geliefde Porsche 911 Carrera 4S uit 2003. ,,Voor ik het doorhad, was dit meer dan zomaar een auto. Ik laat me er helemaal in meeslepen.”

Wie Jennifer Dorrius (33) Rijdt Porsche 911 Carrera 4S Bouwjaar 2003 Km 150.246

Haar zoontje Jace (7) heeft helemaal niets met mama’s Porsche. ,,Hij wil weleens mee om een ritje te maken, maar dat doet hij vooral zodat hij iets langer op mag blijven.” Jennifer Dorrius (33) moet erom lachen: ,,Hij is van de generatie die alleen elektrische auto’s leuk vindt: als hij de Tesla van de buurman ziet, wordt hij wild. Hij vraagt al een tijdje wanneer ik de elektrische Porsche Taycan kan testen. Die vindt hij namelijk wél gaaf, maar van onze 911 wordt hij niet warm of koud.”

Mama’s hart klopt des te harder voor de zilvergrijze Porsche 911 Carrera 4S uit 2003, die zij en haar man sinds een jaar bezitten. ,,Ik vind het juist heerlijk: even terugschakelen voor je een bocht in stuurt, om daarna te voelen hoe je auto aan het asfalt kleeft en hoeveel kracht erin zit. Het is een belevenis, die voor mij gewoon verslavend werkt. Zodra je de sleutel omdraait hoor je de motor achterin al lekker kabaal maken; voor langzaam rijden is hij niet echt gemaakt. Hij wil toeren maken en daagt je uit om het tempo op te voeren. Het is een klein monstertje.”

Rustmoment

Aan de andere kant komt Jennifer juist tot rust achter het stuur van haar Porsche – een droomauto waar flink voor gespaard is. ,,Autorijden is voor mij een momentje voor mezelf. Iemand anders gaat misschien een boek lezen of hardlopen om tot rust te komen, ik ga in mijn auto zitten. Het liefst heb ik niemand anders bij me in de auto. Hier kom ik even los van de rest van de wereld.”

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Wat brengt een jonge vrouw, opgeleid tot apothekersassistente, tot de aanschaf van een Porsche? ,,Dat komt door mijn man John, die werkt bij de Wegenwacht. Hij wilde een motor, maar ik heb helemaal niets met motorrijden. Dus stelde ik voor om te kijken naar een sportauto ‘voor erbij’, zodat ik er ook van kon genieten. Zodoende kwamen we al snel uit bij deze 996.” (996 is de interne benaming die Porsche gebruikt voor deze generatie 911.)

Jeugdheld

,,Toen wij opgroeiden in de jaren 90 was dit dé Porsche die iedereen wilde hebben. Zeker in deze 4S-uitvoering, met stoerdere bumpers en de bredere achterkant. Dit is dus een soort jeugdheld. Ze zijn tegenwoordig betaalbaarder dan je verwacht. Toen we een proefrit maakten, waren we meteen verkocht.”

Ondertussen, beaamt Jennifer met enige zelfkennis, speelt de Porsche-liefhebberij een steeds grotere rol in haar leven. ,,Ik laat me er helemaal in meeslepen. We rijden toertochten, ik schrijf verhalen voor een bekend Porsche-blog, ben actief op Instagram (@JenLoveCars) en interview andere eigenaren over hun passie. Daarbij valt trouwens wel op dat het nog altijd een mannenwereld is. Ik zou het leuk vinden om andere vrouwen te ontmoeten met dezelfde voorliefde. Hoe dan ook: de 911 is meer geworden dan zomaar een auto, ik heb er een hobby bij.”

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Hoewel de relatief moderne 911 haar prima bevalt, droomt Jennifer stiekem van een andere Porsche. ,,Mijn échte droomauto is een klassieke 912. Toen ik daar onlangs mee reed, werd ik op slag verliefd op alle authentieke details: de chromen accenten, de ouderwetse stoelen, een klassieke radio met die schattige knopjes, dat grote stuur.”

Het mooiste aan zo’n oude auto vindt Jennifer dat je moet werken onderweg. ,,Het sturen gaat zwaar, het schakelen is even wennen, maar het is gaaf dat je er nog moeite voor moet doen. Daarmee vergeleken zijn moderne auto’s toch een soort botsautootjes: je geeft gas en je gaat ervandoor. Dat stoeien met een oude auto geeft toch meer voldoening. Jammer voor Jace, maar die 912 gaat er komen.”

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Porsche 911 3.6 Carrera 4S | 2003 | 144.324 km | €32.996 Volgens sommige liefhebbers is deze 911-generatie de minst geslaagde van alle types die er bestaan van deze beroemde Duitse sportwagen. Met deze ‘996’, gemaakt van 1997 tot 2006 en herkenbaar aan de spiegelei-koplampen, rijd je op een alleszins betaalbare manier toch een 911. De prijzen voor de lichtst gemotoriseerde Carrera beginnen bij 20.000 euro op Gaspedaal.nl. Deze sterkere 4S (met vierwielaandrijving en het bredere koetswerk) is mede zo aantrekkelijk geprijsd vanwege de hogere kilometerstand.

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm © RV Chevrolet Corvette 6.0 V8 | 2005 | 30.440 km | € 37.450 Heel wat anders dan een Porsche 911, maar de Chevy Corvette mag zichzelf minstens zo iconisch noemen. Deze Amerikaanse krachtpatser is schappelijk geprijsd op Gaspedaal.nl. Dan heb je wel een rasechte sportwagen met een V8-motor. De aanschafkosten zijn nog wel te overzien, maar brandstofverbruik en onderhoudskosten kunnen aantikken. Het interieur is bovendien niet zo strak gebouwd als dat van de 911. De Corvette (dit is het type C6, geproduceerd van 2005 tot 2013) zet daar wel een verrassend scherp rijgedrag, uitneembare dakpanelen en een heerlijk ondeugende motorsound tegenover.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.