De paus kan op water rijden en toch is het geen wonder

Designer gunt iconische Citroën DS een tweede leven

1 oktober In zijn tijd was hij het toonbeeld van avant-garde. Maar hoewel hij er ook vandaag nog pico bello uitziet, zou je de Citroën DS nu niet bepaald 21ste eeuws kunnen noemen. Hoe zou deze legendarische auto er vandaag de dag dan wel uitzien? De Zuid-Koreaanse designer Sang Won Lee ging met dit idee aan de slag en het resultaat is opzienbarend.