De oplossing voor foutgeparkeerde scooters? ‘Midden op de stoep, dat is toch asociaal’

Zittend in zijn voortuintje aan de Aalscholverlaan in Vlaardingen ziet Cor woensdag aan het begin van de middag dat een jongeman aanstalten maakt om zijn groene deelscooter te parkeren. Pas even later, als de bestuurder al gevlogen is, ziet Cor dat de groene elektrische tweewieler pontificaal midden op de stoep staat. Een man met een boodschappenkarretje kan nog maar net passeren.