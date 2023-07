De Kia Picanto, nog altijd een van de goedkoopste auto's, is vernieuwd

Het is al een wonder dat Kia het nog aandurft om in de prijsklasse van de Picanto aanwezig te blijven. De meeste concurrenten hebben de moed opgegeven: er valt aan kleine, goedkope auto's te weinig te verdienen. Vooral omdat ze bij moeten blijven met alle milieu- en veiligheidseisen, wat de nodige ontwikkelingskosten met zich meebrengt. In 2018 kende de Picanto nog 32 concurrenten. Op dit moment zijn het er nog maar 18.

Maar Kia houdt het vol, bevestigt de Europese directeur Prijs en Product van het merk, Alexandre Papapetropoulos, desgevraagd: ,,Zo’n Picanto is voor ons veel te belangrijk om nieuwkomers op de automarkt met ons merk kennis te laten maken. En geloof ons maar, we hoeven op deze auto heus geen geld toe te leggen.‘’

De huidige generatie van de Picanto staat voor ruim 17.000 euro in de showrooms. In tien jaar tijd is zijn prijs verdubbeld, maar nog altijd is er nauwelijks een goedkopere manier om een gloednieuwe auto te kunnen rijden.

In 2004 zag de Picanto het levenslicht en er zijn inmiddels meer dan een miljoen exemplaren van deze auto verkocht. Sinds 2017 is er de derde generatie, die nu dus enkele vernieuwingen heeft ondergaan. De kleine Kia blijkt nog altijd verrassend ruim. Achterin kunnen volwassenen nog fatsoenlijk zitten de bagageruimte is 255 liter groot: alleen de Suzuki Ignis en Dacia Spring bieden meer.

Volledig scherm De vernieuwde Kia Picanto heeft een 8,0-inch groot, centraal beeldscherm. © Kia

Navigatie is standaard

De vernieuwde Picanto heeft een 1,0-liter benzinemotor, zonder turbo. Hij is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of een automaat, die eerder als geautomatiseerde handbak kan worden bestempeld. Er kan worden gekozen uit een laag geprijsde instapversie en een sportieve GT-Line. Die moet niet alleen met een vleugje sportiviteit in de aankleding, maar ook met zijn rijke uitrusting de kleine Kia aantrekkelijker maken als kleine gezinsauto of voor woonwerkverkeer.

Aan de afmetingen of het onderstel is niets gewijzigd. Een 8,0-inch touchscreen inclusief navigatie en digitaal instrumentarium zijn standaard. Via Bluetooth kunnen maximaal twee mobiele apparaten worden gekoppeld. Ook Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard. De Picanto is altijd online en ontvangt daardoor live verkeersinformatie, weersverwachtingen, interessante locaties (POI’s) en actuele informatie over parkeerplekken op straat of in parkeergarages.

Over-the-air updates

De automobilist kan via de bijbehorende app ook de navigatiebestemming vóór vertrek op afstand naar de auto sturen, de locatie van het voertuig checken en voertuig- en diagnosegegevens inzien. Dankzij Last Mile Navigatie kan je met de app op je telefoon het laatste stukje naar je bestemming lopend navigeren. En software-updates worden automatisch draadloos naar de auto gestuurd.

Een indrukwekkende hoeveelheid veiligheidssystemen maakt deze Kia tot één van de veiligste auto’s in zijn klasse. Beschikbaar is bijvoorbeeld een automatisch noodremsysteem dat auto's, fietsen en voetgangers kan detecteren. Leverbaar zijn ook dodehoekbewaking, rijstrookbewaking, een vermoeids-assistent en een radar die helpt bij het achteruit rijden.

Bij hard remmen worden automatisch de alarmlichten ingeschakeld om achteropkomend verkeer te waarschuwen. En dankzij Hill-start Assist Control (HAC) hoef je nooit meer de handrem te gebruiken bij het wegrijden op een helling. De Picanto heeft maximaal zes airbags en bevat standaard ISOFIX-bevestigingspunten voor een kinderstoeltje. Hij wordt volgend jaar zomer in Nederland verwacht. Over de prijzen is nog niets bekend.

Volledig scherm Kia Picanto © Kia