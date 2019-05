De ideale gezinsauto vind je met deze tips

Het ligt hier voor de hand om meteen naar de liters in de bagageruimte te kijken. Maar liters zeggen niet alles, in sommige gevallen is de lengte en de breedte van de achterbak minstens zo belangrijk. Veel compacte SUV’tjes, die momenteel heel populair zijn, halen hun liters bijvoorbeeld vooral uit de hoogte, terwijl een kinderwagen beter past in een lange bagageruimte. Tip: ga dus vooral testen en proefladen voordat je een nieuwe auto kiest.



Hoewel ze niet heel exotisch zijn, loont het voor mensen met bagagewensen om te zoeken in de categorie ‘omgebouwde bestelwagens’. Neem de Renault Kangoo Family die leverbaar was van 2008 tot 2016: een ietwat olijk busje om te zien, maar voor het meenemen van veel spullen is dit soort auto’s ideaal dankzij de ruimte in zowel de lengte, breedte als hoogte. Een kinderwagen meeslepen is een eitje, terwijl de multifunctionele achterstoelen eenvoudig vlak wegklappen en de uitklapbare dakdragers zijn voorbereid op nóg meer spullen.



Nieuw werd de Kangoo in Nederland te duur vanwege de CO2-belasting dus verdween hij van de markt, maar gebruikt is er veel keuze tegen aantrekkelijke prijzen. De ANWB Wegenwacht waarschuwt overigens voor de 1.6 benzinemotor die last heeft van weigerende bobines; de recentere 1.2 TCe verdient de voorkeur.