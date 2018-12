De hardste klappers van het meest beruchte circuit ter wereld

Ieder jaar wordt er een overzicht gemaakt van alle crashes die plaatsvinden op het circuit dat ook wel 'De Groene Hel’ wordt genoemd. Nou ja alle: alleen van alle crashes die zijn vastgelegd op video. De realiteit is dat een veelvoud van wat je hier ziet is gecrasht, op een hoop is gereden, total loss is verklaard, verpletterd, gehalveerd of op een andere wijze is vernietigd in een van de in totaal 173 bochten.

Het voordeel is dat de Nordschleife officieel een tolweg is en dus openbare weg. Een rondje kost 27 euro en iedereen is welkom. Dat maakt dat ongevallen verzekerd zijn. Tenminste, als je ze overleeft. Want de uitloopstroken zijn nagenoeg absent en de vangrail altijd dichtbij. En dus vallen er af en toe doden. Het is ook de favoriete proeftuin voor autofabrikanten, die testen hoe snel hun auto's doen over een ronde. De Lamborghini Aventador SVJ is op dit moment de snelste. Oh ja, de motorrijder die je ziet op minuut 7:00 is okee.