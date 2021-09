De goedkope stationcar sterft uit: Skoda stopt tóch met Fabia Combi

Na Renault en Seat stopt nu ook Skoda met het maken van een kleine, betaalbare stationwagon. Tegen eerdere berichten in bevestigt het Tsjechische merk dat de huidige Fabia Combi geen opvolger krijgt. In plaats daarvan richt Skoda zich op de ontwikkeling van een kleiner elektrisch model, dat in 2023 op de markt komt.

Het schrappen van de nieuwe Fabia Combi komt als een verrassing, want tijdens de recente kennismaking met de vijfdeurs versie van de nieuwste Fabia meldden vertegenwoordigers van Skoda nog dat de stationcar in 2023 op de markt zou komen. Het feit dat de ruimere variant zo lang op zich zou laten wachten wekte al wat argwaan, maar nu blijkt dus wat er écht achter de schermen heeft gespeeld: de huidige Fabia Combi zal de laatste compacte stationcar van Skoda zijn.

Wie om zich heen kijkt in Nederland, zal zich afvragen waarom Skoda een streep zet onder dit populaire model. Bij ons is de Combi immers een erg populaire versie van de Fabia. In andere landen zitten consumenten echter minder op een compacte stationwagon te wachten. Tegelijkertijd kiezen steeds meer autokopers voor een hogere compacte SUV in plaats van een lage station, waardoor die laatste aan het kortste eind trekt. Om die reden stopte Renault al met de Clio Estate (terwijl de hogere Captur populairder is dan ooit) en schrapte Seat de Ibiza ST uit het programma, ten gunste van de Arona.

Volledig scherm Veel ruimte in een compacte verpakking voor een acceptabele prijs: die combinatie maakte de Skoda Fabia Combi een succes © Skoda

Skoda biedt op zijn beurt de Kamiq aan en volgens een woordvoerder van Skoda Nederland heeft het merk nog voldoende ruimere alternatieven in de aanbieding. ,,De nieuwe generatie van de Fabia hatchback – de ‘normale’ versie met vijf deuren dus, red. – is flink groter en ruimer geworden dan zijn voorganger, waardoor de Combi minder hard nodig is. Voor mensen die nog meer ruimte willen, hebben we bovendien de Scala in de aanbieding.” Die grotere hatchback heeft ongeveer het formaat van een Volkswagen Golf en past inderdaad netjes tussen de Fabia en de grotere Skoda Octavia in, maar de Scala is géén stationcar, heeft een minder grotere bagageruimte dan de huidige Fabia Combi én een hogere prijs.

Ruimte voor elektrisch

Volgens Skoda is er nog een reden om afscheid te nemen van de Combi: het geld dat nodig was om de stationcar te ontwikkelen, stopt het merk nu in de ontwikkeling van een kleiner elektrisch model. Dat compactere broertje van de Enyaq iV komt waarschijnlijk in hetzelfde prijssegment als de Fabia, zo tussen de 20.000 en 25.000 euro. Volgens de Tsjechische autobouwer is zo’n model hard nodig om een antwoord te hebben op de stijgende vraag naar betaalbare elektrische auto’s.

Volledig scherm Bondskanselier Angela Merkel neemt een kijkje bij de Volkswagen ID.Life concept car tijdens de autoshow IAA in München. Naar verluidt werkt Skoda aan een eigen versie van dit model © REUTERS

Die beoogde prijs zou betekenen dat die auto de Skoda-versie wordt van het model dat Volkswagen afgelopen week liet zien op de autobeurs van München. Dat studiemodel, de ID.Life, blikt vooruit op de volledig elektrische Volkswagen ID.2 die – jawel – voor zo’n 20.000 tot 25.000 euro op de markt moet komen. Naar verluidt verschijnt de productieversie van die auto in 2023 op de weg, dus tegen de tijd dat VW die auto in de showrooms heeft staan, haakt Skoda ook aan. Wie nog een betaalbare stationwagon met heel veel ruimte wil, kan eventueel nog terecht bij Dacia voor de nieuwe Jogger.

Bekijk hieronder de video met de eerste indrukken van de vijfdeurs Fabia, die wél helemaal nieuw is:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.