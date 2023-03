De Ford Capri keert terug, maar anders dan je denkt

De Ford Capri werd in 1969 geïntroduceerd als een soort Mustang voor de Europese autokoper. Het was een betaalbare vierzits coupé die was gebouwd op het onderstel van de Ford Taunus. De auto was een groot succes voor Ford en bleef tot 1986 in productie.

Nu heeft Ford de naam Capri opnieuw van stal gehaald, maar niet voor een slanke vierzits coupé zoals in de jaren zeventig. Integendeel bijna, want de nieuwe Capri wordt een elektrische SUV. Dat zal wellicht niet echt goed vallen bij liefhebbers van de oude Capri, maar Ford heeft hetzelfde trucje eerder uitgehaald bij de elektrische Mustang Mach-E. Dat is een elektrische SUV die ook niets te maken heeft met de Ford Mustang van weleer.

Elektrische SUV

Toch gaat Ford dit keer wel erg ver in het laten verwateren van zijn modelnamen uit het verleden, want de nieuwe Capri is niet eens een Ford. Volgens het Britse Autocar moet de nieuwe Capri namelijk het sportieve zusje worden van de recent gepresenteerde Europese Ford Explorer. En dat is weer een van een nieuw uiterlijk voorziene Volkswagen ID.4. De auto is ooit is ontstaan uit een kortstondige samenwerking tussen de twee merken.

45.000 euro

De nieuwe Capri krijgt een 300 pk sterke elektromotor, achterwielaandrijving en krijgt een actieradius van zo'n 500 kilometer en zal zo'n 45.000 euro gaan kosten. De auto sprint van 0-100 km/u in 6,4 seconden en krijgt naar verluidt toch nog iets van de oude Capri, namelijk dubbele koplampen, net zoals de derde generatie van de ‘oude’ Capri. Volgens Ford vindt het koperspubliek het geweldig dat klassieke namen in nieuwe segmenten worden hergebruikt. Opel heeft al eerder de naam Manta uit de mottenballen gehaald voor een elektrische cross-over.

De originele Ford Capri was gebaseerd op de Cortina en zou eerst Colt heten. Omdat Mitsubishi al de rechten op die naam had, werd de naam veranderd in Capri. Van dit model werden bijna twee miljoen exemplaren gebouwd. De betaalbare sportcoupé was leverbaar met aandrijflijnen die varieerden van een simpele 1.3 viercilinder tot dikke V6-motoren. In sportief opzicht was de Capri ook een succes. De auto won veel rally’s en races, waaronder de 24 uursrace van de Nürburgring.

Volledig scherm De nieuwe Ford Capri wordt een sportiever ogende variant van deze Ford Explorer. © Ford