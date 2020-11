‘De duplicaatcode van de kentekenplaat verwijderen is een misdrijf’

VRAAG & ANTWOORD,,Een lezer vroeg laatst in uw rubriek of hij de duplicaatcode van zijn kentekenplaat mag verwijderen. Ik wil er graag op wijzen dat je vanaf dat moment met een valse kentekenplaat rijdt”, merkt lezer J. van Manen op. ,,Dat is volgens de wet een misdrijf, wat een bekeuring of gevangenisstraf kan opleveren. Bovendien is het voertuig vanaf dat moment niet meer verzekerd, omdat er met een valse plaat wordt gereden. Hij voldoet niet meer aan de afgegeven plaat met code 3 van de RDW.”