De benzine is goedkoper, maar aan de pomp blijft het stil

Bestuurder door kersenbon­bons onder invloed van alcohol: ‘Heel erg lekker’

13:33 Dat sommige automobilisten met een slok op achter het stuur kruipen, is voor de politie geen verrassing meer. Dat een man onder invloed rijdt door het nuttigen van kersenbonbons, is wél opvallend. Het overkwam agenten vannacht in Arnhem.