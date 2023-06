De accu van deze elektrische auto is binnen zes minuten volledig opgeladen

De Nyobolt EV is een elektrische sportwagen die doet denken aan de Lotus Elise. Interessanter dan het weinig originele uiterlijk is de onderhuidse techniek, want volgens de makers is de accu in iets minder dan zes minuten volledig opgeladen.

Voor veel eigenaren van een auto met verbrandingsmotor is de tijd die nodig is om een elektrische auto op te laden nog altijd een van de grootste obstakels om over te stappen. Maar aan dat langdurige oponthoud komt binnenkort een einde, zeggen de Engelse bedrijven Callum en Nyobolt. Het bedrijf van Jaguar- en Aston Martin-ontwerper Ian Callum - en ontwikkelaar van batterijen Nyobolt beweren namelijk dat ze de techniek in huis hebben om een elektrisch studiemodel na zes minuten volledig op te kunnen laden.

Jaguar-ontwerper Ian Callum

Hoewel Callum vooral bekendstaat als designhuis, heeft het ook een ontwikkelingsafdeling en het is vooral dat deel van Callum dat zich met de Nyobolt EV heeft bemoeid. De auto is ontworpen door Julian Thomson, dezelfde man die verantwoordelijk was voor het design van de eerste generatie Lotus Elise. Dat is de Nyobolt EV dan ook behoorlijk aan te zien en Callum en Nyobolt komen er dan ook openlijk voor uit dat het ontwerp van de elektrische concept-car sterk is geïnspireerd op dat van de lichtgewicht Engelse tweezitter. (lees verder onder de foto)

Nyobolt

Verbeterde Elise

De elektrische Nyobolt EV is volgens Thomson optisch een verbeterde versie van de Elise, die 10 centimeter breder en 15 centimeter langer is dan het origineel. De auto is wat hoger dan de Elise en heeft nieuwe led-koplampen en -achterlichten. Reguliere zijspiegels heeft de EV niet. In plaats daarvan heeft de Nyobolt EV op stokjes geplaatste camera’s.

Nyovolt

Accupakket

De accu is een 35 kWh groot exemplaar dat volgens Nyobolt niet alleen kleiner en lichter is dan een regulier accupakket van hetzelfde formaat, maar dat ook aanzienlijk sneller is op te laden. Het lithium-ion pakket is volgens zijn scheppers in slechts zes minuten volledig vol te laden, zonder dat daar speciale laad-hardware voor nodig is. De Nyobolt EV komt op een volle accu tot 250 kilometer ver. Volgens Nyobolt heeft het accupakket 2000 laadcycli met succes doorstaan. Begin volgend jaar moet de accutechnologie op grotere schaal in productie gaan.

