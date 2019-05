Dashcam wapen tegen verkeershufters

Autofabrikanten bouwen steeds vaker camera’s in auto’s en ook de losse dashcam is aan een opmars bezig. De camera is niet alleen een middel om onverhoopte ongelukken vast te leggen, maar ook om huftergedrag in het verkeer vast te leggen.

Dashcams, die cameraatjes achter de voorruit, zijn niet langer speeltjes van mensen met een paranoïde inslag of aanleg voor complotdenken. In Nederland hebben naar schatting een kwart tot een half miljoen mensen zo’n camera die continu alles filmt, achter de voorruit geplakt. Als je dan bij een botsing betrokken raakt, heb je keihard bewijs dat het niet jouw fout was, of als een medeweggebruiker tierend verhaal komt halen dan deinst-ie wel terug als een camera zijn gebalde vuisten vastlegt.

De marktleider, dashcamfabrikant Nextbase, verwacht dat er dit jaar 110.000 in Nederland verkocht zullen worden. In het Verenigd Koninkrijk gaan er dit jaar 1 miljoen over de toonbank en rijdt één op de tien automobilisten inmiddels met een voortdurend filmend cameraatje. Verzekeraars bieden daar zelfs premiekorting als een dashcam wordt gebruikt. ,,De Nederlandse markt lijkt op de Britse van vijf jaar geleden, we zien dezelfde groeipercentages’’, zegt Bryn Brooker van het bedrijf.

Brooker ontwikkelde een website waar gebruikers hun beelden kunnen uploaden naar de politie. ,,We hoorden van klanten dat de politie niks kon met een usb-stick waarop een verkeershufter te zien was. Dus we hebben het gemakkelijk gemaakt. Eén op de vier Britse korpsen doet inmiddels mee, ze krijgen 270 filmpjes per week. En dat zijn geen beelden van iemand die zijn auto parkeert waar het niet mag, maar situaties waarvan je zegt: hij had iemand dood kunnen rijden, daar moet ik iets aan doen! We hebben het zo ingericht dat je niet anoniem in kunt sturen, je moet bereid zijn om te getuigen in de rechtbank.’’

Ook in Nederland krijgt de politie vaker dashcamfilmpjes opgestuurd met huftergedrag in het verkeer. Als die vergezeld gaan van getuigenverklaringen zijn ze ‘prima aanvullend bewijs’, laat de politie weten. ,,We zijn altijd blij met die beelden.’’ Hoe vaak de politie dashcambeelden krijgt wordt niet bijgehouden.