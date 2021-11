DAF weet het zeker: ‘Met deze topauto worden we nummer 1 in Europa’

Advies­prijs benzine stijgt tot boven de 2,10 euro

De Nederlandse benzineprijs is voor het eerst boven de 2,10 euro per liter uitgekomen, meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat de brandstofprijzen volgt. Dat is al meer dan 5 procent hoger dan begin deze maand toen voor het eerst meer dan 2 euro per liter moest worden afgerekend.

28 oktober