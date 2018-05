DAF en VDL presenteren hun eerste elektrische truck

Volgens de makers is de actieradius ongeveer 100km en dat moet de CF Electric geschikt maken voor distributie in steden. Het voordeel is niet alleen dat er geen schadelijke uitstoot is, maar ook dat hij stil is en daarom 's avonds en 's nachts ingezet kan worden. Snelladen van de accu's is volgens de makers mogelijk in een half uur en volledig opladen duurt anderhalf uur.