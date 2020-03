Daarom slaat de benzinepomp soms af tijdens het tanken

Benzine of diesel tanken is voor de meeste mensen al een hinderlijke bezigheid. Als dan ook de pomp blijft afslaan ongeacht wat je probeert, kan de frustratie snel toeslaan. Dit zijn de drie belangrijkste oorzaken.

Het probleem van een benzinepomp die blijft afslaan, wordt meestal veroorzaakt door de pomp zelf. Deze is namelijk voorzien van een klep die de benzinestroom kan onderbreken. In het vulpistool van de pomp zit niet alleen een uitstroomopening voor de brandstof, maar ook een kleine opening die lucht aanzuigt.

Zolang er lucht door de opening stroomt, is er niets aan de hand. Wordt het gat echter afgedekt – bijvoorbeeld door het stijgende niveau van benzine in je tank – dan ontstaat er een vacuüm in het pistool en dat vacuüm zuigt de afsluitklep naar beneden, waardoor de brandstofstroom stopt. Handig als je tank vol zit, maar irritant als dat gebeurt wanneer je net bent begonnen met tanken.

Korte pijp

Als de pomp blijft afslaan, is er dus meestal iets dat het kleine gaatje blokkeert. Vaak is de boosdoener gewoon brandstof die hard genoeg terug spat om het gat tijdelijk te blokkeren, waardoor de afsluitklep in actie komt. In het geval van kleinere auto’s lijkt dit te komen door een ​​relatief korte pijp tussen vulopening en tank. De oplossing is in dit geval: minder hard het vulpistool inknijpen. Ook het kantelen van het pistool kan helpen of het pistool iets terugtrekken uit de pijp. Lukt dat niet, zoek dan een benzinestation met trager stromende pompen.

Verstopte ontluchting

Een andere mogelijkheid is dat de tankontluchting verstopt zit of geblokkeerd is. In dit soort gevallen komt ook brandstof omhoog, die ervoor kan zorgen dat de pomp afslaat. De Amerikaanse website Jalopnik.com heeft nog een derde oorzaak gevonden. Volgens een door hen geciteerde ingenieur heeft de uitstroomopening van de pomp een houdbaarheid van een jaar of drie. Veel tankstations proberen volgens hem geld te besparen door deze pas na de houdbaarheidsdatum te vervangen. Het gevolg is dat er geen egale brandstofstroom uit het pistool komt.

Afwijkende straal