Crashtests met levende varkens leiden tot woede bij dierenbeschermers

,,Varkens gaan niet uit zichzelf in autostoelen zitten’’, aldus Toliver. ,,Hun anatomie is ook heel anders dan die van mensen, dus de gegevens die worden verkregen uit deze gruwelijke dierexperimenten zijn niet van toepassing op slachtoffers van auto-ongevallen. Autobedrijven hebben jaren geleden al ontdekt dat dit soort experimenten waardeloos is en ons niets vertellen over een menselijke ervaring bij een auto-ongeluk.

Varkens en andere dieren werden eerder gebruikt in crashtests in de Verenigde Staten, maar de praktijk werd beëindigd in de jaren 90 nadat PETA protesten organiseerde in Amerika. General Motors kondigde in 1993 het einde van dierproeven aan. Het bedrijf gaf toe dat het in de tien jaar daarvoor duizenden honden, konijnen, varkens, fretten, ratten en muizen in zijn laboratoria had gebruikt.