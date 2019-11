Concurrent daagt Tesla uit voor vuurgevecht

Hoewel Tesla maar al te graag de Ford F-150 in het vizier neemt als rechtstreekse concurrent voor de Cybertruck, beschikt ook het Californische Rezvani Motors met de gepantserde Tank en Tank X óók over een extreem, ‘gewapend‘ terreinvoertuig. Na het debacle met het gewapende glas van de Cybertruck, dat tijdens de presentatie al meteen sneuvelde, heeft CEO Ferris Rezvani een sluwe manier bedacht om mee te surfen op de massale media-aandacht. Met de veelzeggende woorden ,,Tesla, neem je ballen mee, wij onze AK-47” daagt hij Elon Musk uit voor een nieuw duel, waarin de kogelvrije ramen van Tesla zich voor een tweede keer mogen bewijzen.

‘Slechtst ontworpen pick-up ooit’

In hetzelfde ‘persbericht’ laat Rezvani zich ook bijzonder laatdunkend uit over het design van Tesla’s nieuwste pick-up. Sterker nog: Rezvani stelt voor om het ontwerp kosteloos aan te passen, ,,omdat de Tesla Cybertruck nu eenmaal de slechtst ontworpen pick-up aller tijden is”. Of Elon Musk na het lezen van zoveel kritiek überhaupt nog zal ingaan op de uitdaging, valt te betwijfelen. Maar het is misschien niet onverstandig om het Twitter-account van de Tesla-CEO de komende dagen in de gaten te houden.

De Rezvani is - wat de fabrikant zelf noemt een ‘Tank’ SUV en zou bestand zijn tegen kogels. In de voorruit zijn nachtkijkers ingebouwd. Hij is te bestellen vanaf 295.000 dollar. De makers van de ‘Tank’ beschrijven het voertuig als een XUV (Extreme Utility Vehicle). De auto is in staat om kortstondig een rookgordijn op te werpen, zodat je ongezien weg kunt komen bij een noodsituatie. Ook zijn er boobytraps aan boord en wel in de vorm van geëlektrificeerde deurklinken, zodat degene die de auto probeert te openen wordt geëlektrocuteerd.