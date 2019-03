Compromisloos: rijden met de drie ton kostende Bentley GTC

Rij-impressieBentley heeft ook van zijn compleet nieuwe GT een ‘open’ uitvoering geïntroduceerd. De auto is te zwaar, te duur en verbruikt teveel brandstof, maar is toch zó begeerlijk dat er jaarlijks vele duizenden van worden verkocht. Terecht, wat ons betreft.

Bentley bestaat dit jaar exact honderd jaar. En al is er duidelijk veel veranderd sinds Walter Owen het bedrijf in 1919 oprichtte met de ambitie om auto’s te bouwen met zijn eigen naam erop: voor de fabriek in Crewe is de link naar het verleden nog dagelijks voelbaar. Bentley begon met het bouwen van ‘s werelds grootste en meest luxueuze Grand Tourers en anno 2019 doet het merk dat nog steeds. De nieuwste GT Convertible is hiervan een prachtig voorbeeld.

Volledig scherm © Bentley

Even leek alles verloren. Toen Bentley en Rolls-Royce in 1998 door BMW en Volkswagen werden opgesplitst, bestond de vrees dat de kernwaarden van de typisch Britse bedrijven zouden verwateren. Die vrees werd weggenomen toen in 2003 de Continental GT verscheen. En ook nu, met de introductie van een compleet nieuwe generatie, blijkt de auto Brits en bevallig genoeg om de rijken der aarden tevreden te stellen.

Volledig scherm © Bentley

Bentley heeft bewust gekozen voor evolutie van het uit 2003 stammende design. Net zoals Porsche dat bij de 911 doet. De Continental GT is immers een succesmodel met bijna 70.000 verkochte exemplaren, verspreid over twee generaties. De carrosserie roept nog altijd wereldwijd associaties op met kwaliteitsgevoel en prestige, maar toch vond Bentley het tijd voor een compleet nieuwe GTC, zij het zo beschaafd en beperkt als mogelijk.

Volledig scherm © Bentley

Rijden met de GTC betekent je voortbewegen in een weldadige stilte. De trillingsvrije twaalfcilinder doet zijn werk discreet dankzij het enorme koppel van de W12-motor. Moeiteloos accelereert de auto de berg op, alsof deze een kilo of duizend heeft achtergelaten aan de voet van de bergpas. Ook in de bochten is de Continental een meester in het maskeren van zijn morbide obesitas. Moeiteloos schieten we de berg op en genieten van het koppel van 900 Newtonmeter, dat als een romige saus over de versnellingen wordt uitgegoten.

Volledig scherm © Bentley

De relatief hoge bochtsnelheden zijn een verademing voor het merk dat vooral beroemd is geworden vanwege zijn krachtige, maar zware sportwagens. Zwaar is de Bentley nog steeds. Ondanks een aluminium carrosserie weegt hij afgerond 2,3 ton en dat terwijl een concurrent als de Aston Martin DB11 1.825 kilo in de weegschaal legt en de Mercedes-AMG S 65 Coupé 2.110 kilo. Maar de ontwerpers van Bentley schamen zich daar niet voor. Zij waren wars van het sluiten van compromissen op het gebied van luxe, materiaalgebruik en vakmanschap. De nieuwe Continental GT moest wederom de standaard in zijn klasse worden.

Volledig scherm © Bentley

Ondanks het feit dat deze Bentley is gebaseerd op het onderstel van de nieuwe Porsche Panamera, is de auto toch erg ‘eigen’. Een echte Bentley dus, met de juiste dosis comfort en sportiviteit. Naar onze mening hadden de stoelen nog iets meer zijdelingse steun mogen bieden, maar dat is een kwestie van smaak. Het Audi-gehalte van druk- en draaiknopjes is gelukkig aangenaam laag. Ronduit prachtig is het roulerende middendeel van het dashboard. Hier is een aantal instrumenten te vinden, die na een druk op de knop desgewenst plaatsmaken voor een navigatiesysteem of een houten paneel, waardoor het dashboard weer één geheel vormt.

Volledig scherm © Bentley

Wel zijn we licht teleurgesteld in de geluidsafgifte van de motor. De W12 klinkt als een V6 TFSI van Audi. Geen brom, geen brul, geen geweld en ook geen knop om dit desgewenst kunstmatig op te roepen. De GTC blijft onder alle omstandigheden een gentleman. Wel weerklinkt bij het loslaten van het gaspedaal een donker gerommel als bij naderend onweer en bij plankgas sissen de turbo’s als een op hol geslagen snelkookpan. De besturing is aan de lichte kant, maar niet onnauwkeurig.

Volledig scherm © Bentley

De GTC kan absurd snel de bocht om, dankzij zijn vierwielaandrijving en 20 procent lichtere en vijf procent stijvere carrosserie, maar hij daagt je niet uit dat permanent te doen. Liever verplaats je je in de GTC met een tempo dat zich het beste laat omschrijven als ‘stevig doorrijden’. Zo soepel mogelijk meters maken, onderwijl genietend van de prachtige omgeving, dat wil je in de GTC.

Volledig scherm © Bentley

Inmiddels is het dak geopend, een schouwspel dat slechts 19 seconden in beslag neemt. De kap bestaat uit diverse lagen, om zowel geluiden als koude rijwind buiten de auto te houden. Het openen gebeurt in 19 tellen volledig elektrisch. Voor het sluiten geldt dezelfde tijd. Je hoeft niet stil te staan om het dak te bedienen. Tot 50 km/u is de in zeven kleuren leverbare soft-top bedienbaar.

Volledig scherm © Bentley

De auto leent zich zowel goed voor bochtige binnenwegen, als voor de snelweg daar naartoe. Kies je de Autobahn, dan staan er 635 paarden en 900 Newtonmeter aan trekkracht paraat om je via acht versnellingen met dubbele koppeling naar een topsnelheid van 333 km/u te versnellen. Dankzij de vierwielaandrijving sprint de Continental GT Convertible in slechts 3,7 seconden naar 100 km/u. Waarden waar menig supersportwagen zich met grote moeite mee kan meten.

Volledig scherm © Bentley