Combinatie van elektrische step en skateboard: de Audi e-Tron Scooter

Vraag & Antwoord Is rijden met één dagrij­licht verboden?

3 augustus Bij mijn weten is dagrijverlichting op auto’s niet verplicht, maar hoe zit het nu als één van deze lampjes overdag niet brandt? Is de bestuurder dan in overtreding omdat er gelijke verlichting moet branden, zoals bij dim- of grootlicht? Het vernieuwen van zo’n lampje is een dure aangelegenheid, althans bij mijn Peugeot 3008. —P.M. Wijsmuller