Code geel in hele land door gladheid, Rijkswaterstaat waarschuwt verkeer

INTERVIEW ‘Duurzamer dan Tesla’: waarom BMW nog steeds SUV's met V8 bouwt

Terwijl beneden in de showroom de nieuwe iX1, i7 en de spraakmakende XM de aandacht trekken, gaat het in de rustige directiekamer van de Nederlandse BMW-importeur over ‘échte duurzaamheid’. Hoe Anne Brons, de hoogste baas van het Duitse automerk in ons land, de Nederlandse autokoper aan het denken wil zetten.