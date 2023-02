Citroën ë-C4 X: nu toeslaan of wachten op sterkere versie met groter accupakket?

AutotestDe elektrische Citroën ë-C4 X stelt je voor een moeilijk vraagstuk. Op dit moment krijg je 2950 euro subsidie wanneer je een nieuwe EV koopt, maar over een paar maanden – als de subsidiepot misschien al leeg is – komt er een sterkere versie uit met een groter accupakket.

Van de Citroën C4 heeft altijd een vierdeurs sedanversie bestaan. Niet voor Nederland, maar voor afzetgebieden als het Midden-Oosten, Turkije en Noord-Afrika, waar compacte sedans altijd gretig aftrek vonden. Voor Citroën is de nieuwe, in de buurt van Madrid gebouwde C4 X dan ook een erg belangrijke auto. En als volledig elektrische variant maakt hij nu ook zijn debuut in Nederland.

Volledig scherm Citroën ë-C4 X © Citroën

De Citroën ë-C4 X is een merkwaardige verschijning. Een vierdeurs sedan op hoge poten, alsof hij bergschoenen onder zijn maatpak draagt. Net als de vijfdeurs hatchback heeft hij een relatief grote bodemvrijheid; om het SUV-karakter te accentueren zitten er dikke kunststof stootlijsten onder de bumpers en rond de wielkuipen.

Enorme kofferruimte

Behalve van een SUV en een sedan, spreekt Citroën in zijn modelomschrijving ook van een ‘fastback’, doordat de daklijn vloeiend overloopt in het korte kofferdeksel. De letter ‘X’ die op de klep is aangebracht, geeft definitie aan de kruisbestuiving. Doordat de afstand tussen voor- en achteras bij de C4 X ongewijzigd bleef, is deze carrosserievariant op ruimtegebied net zo groot als de hatchback. Op de achterbank is het voor benen en hoofd krappe sokken.

Alle onderscheid zit aan de achterkant. De C4 X is 24 centimeter langer dan de hatchback, met een enorme bagageruimte als resultaat. Vanwege het korte kofferdeksel is de toegang vrij krap, maar met een inhoud van 510 liter staat er een zeer bruikbare 130 liter méér tot je beschikking dan in de hatchback. Klap je de achterbank neer, dan heeft de ë-C4 X een laadvolume van 1360 liter (hatchback: 1250 liter). Er kan onder de ë-C4 X geen trekhaak worden gemonteerd.

Tegendraadse keuze

Niet alleen het design van de ë-C4 X is tegendraads. Ook de gekozen aandrijflijn wijkt af van de actuele ontwikkelingen binnen het Stellantis-concern, waar Citroën onderdeel van is. Terwijl zustermerken als Peugeot en Opel onlangs een upgrade van hun elektrische aandrijflijn hebben gelanceerd – met een 156 pk sterke elektromotor en een accupakket van 54 kWh – houdt Citroën voor de ë-C4 X vast aan de oude aandrijfeenheid, die goed is voor een vermogen van 136 pk. Het accupakket van de ë-C4 X heeft nog de oude capaciteit van 50 kWh, waarmee je – onder de meest gunstige omstandigheden – 360 kilometer ver komt.

,,Dat komt doordat de ontwikkeling van de ë-C4 X begon vóór er werd gestart met de nieuwe elektrische aandrijflijn,” legt een woordvoerder van Citroën uit. ,,De krachtigere elektromotor en grotere accu zullen binnenkort echter ook in de ë-C4 en ë-C4 X worden geïntroduceerd.” Met andere woorden: koop je nu een ë-C4 X, dan rijd je over enkele maanden al met een verouderde aandrijflijn. Je vraagt je af waarom Citroën de marktintroductie van de ë-C4 X niet een paar maanden uit heeft gesteld, zodat de koper meteen profiteert van de verbeterde aandrijflijn.

Geen bliksemstart

Daarmee is overigens niet gezegd dat je met 136 pk elektrisch vermogen nou zoveel tekort komt in de Citroën ë-C4 X. Zeker wanneer je in het Sport-rijprogramma rijdt, en je beschikt over het volledige vermogen en maximum koppel van 260 Nm, kom je meer dan aardig mee met het verkeer. Je accelereert dan in 9,5 seconden naar de honderd. Geen bliksemstart, maar beslist acceptabel.

De prestaties van de ë-C4 X passen daarbij uitstekend bij zijn comfortabele rijeigenschappen. Standaard beschikt de auto over zogenaamde Progressive Hydraulic Cushions in de schokdempers, waarmee de wielbewegingen nog soepeler worden verwerkt. Bij een terughoudende rijstijl is de ë-C4 X een heerlijk rijdende auto. Houd je van gooien en smijten, dan voel je de carrosserie in krappe bochten flink overhellen, zoekend naar ondersteuning van de schokdempers.

Kopen of private lease

De Citroën ë-C4 X is leverbaar vanaf 40.990 euro. Daarmee is de auto 850 euro duurder dan de hatchback. De Citroën is iets goedkoper dan de BYD Atto 3, maar zo’n 10.000 euro duurder dan de MG 4 EV. Afgezien van zijn erg comfortabele rijeigenschappen en grote kofferbak, heeft de Citroën ë-C4 X weinig kenmerken die hem ver boven de concurrentie uit laten torenen. Tarieven voor de private lease beginnen (via de Citroën-dealer) bij 519 euro per maand. Dat is exclusief de aanschafsubsidie van 2950 euro.

