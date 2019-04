Chinezen hacken de Tesla Model S

VideoHet is Chinese computerspecialisten gelukt om een Tesla Model S te hacken en hem te besturen met de gamepad van een spelcomputer. Ook de ruitenwissers, rijstrookbewaking en automatische inhaal-hulp werden voor de gek gehouden. De Chinezen willen hiermee aantonen hoe kwetsbaar de technologie in moderne auto's is voor kwaadwillenden.

De specialisten van Tencent Keen Security Lab worden wereldwijd ingehuurd door bedrijven en overheden om de hard- en software te testen op de risico's van hacken. Maar zo af en toe nemen de Chinezen zelf het initiatief om aan te tonen wat er zoal mis kan gaan. Voor de tweede keer heeft het bedrijf een Tesla Model S onder handen genomen. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst en toen moest Tesla's Autopilot, het systeem voor autonoom rijden, eraan geloven. Tesla reageerde destijds onmiddellijk door de betreffende poorten te sluiten met een software-update. Desondanks laat de Amerikaanse autofabrikant zich nu opnieuw verrassen.

Ruitenwissers

Allereerst lukte het om de ruitenwissers te doen geloven dat het slecht weer was en ze hierdoor automatisch in werking te te laten treden. Daar was niet meer voor nodig dan in het testlaboratorium op een beeldscherm, pal voor de auto, een kleurrijke afbeelding te tonen. Een volgende proef maakte duidelijk dat de verkeersveiligheid in het geding is. Door kleine witte stickers op het asfalt aan te brengen, werden de rijstrookbewaking en automatische inhaal-hulp in verwarring gebracht. Zo lukt het de Tesla automatisch een inhaalmanoeuvre te laten ondernemen, op een weggedeelte met doorgetrokken streep waar inhalen juist verboden is. De auto zou hierdoor onbedoeld op de rijstrook voor tegenliggers kunnen komen, met alle gevolgen van dien.

De meest spraakmakende demonstratie is echter het op afstand besturen van de Tesla, met behulp van een draadloze gamepad zoals die bij spelcomputers wordt gebruikt. De Autopilot van de Tesla is op dat moment niet eens geactiveerd, maar het blijkt kinderspel om de macht over te het stuur te grijpen. Enige beperking is nog wel dat de kwaadwillende bij de actie zelf in de auto moet zitten, desnoods op de achterbank.

‘Niet reëel’