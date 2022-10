Chauffeurs rijden bestelwagens massaal kapot in deze tunnel: ‘Twee keer per week is het raak’

Wéér werd de auto van Monique en Saskia onderge­sche­ten: ‘Kunnen elke dag door de wasstraat’

Bewoners van de Robert Kochplaats in Rotterdam-Ommoord klagen steen en been over de overlast die enorme zwermen kauwen veroorzaken. De zwarte vogels nemen 's avonds plaats in de bomen op de parkeerplaats en schijten de daaronder gestalde wagens onder. Pogingen om het probleem zélf op te lossen blijken tot dusver vruchteloos. ,,We mogen die kauwtjes niet afschieten want ze zijn beschermd.’’

7 januari