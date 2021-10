Carspotter Tim (12) fietst voor niets achter superauto aan, maar mama redt de boel

Dolenthousiast wordt de 12-jarige Tim als hij zijn favoriete auto ziet rijden in Zwolle: dé kans op een prachtfoto. Tim sjeest op zijn fiets achter de opvallende Toyota Supra MK4 aan, maar dat blijkt onbegonnen werk. De teleurstelling is dan ook groot. Nog geen uur later maakt de ontgoocheling alsnog plaats voor puur geluk.

Het lijkt een doodgewone woensdag te zijn voor Tim Wijnhoud als hij aan het einde van de middag van school naar huis fietst. Dat verandert plots wanneer in zijn ooghoek een Toyota Supra MK4 opduikt. ,,Ik begon zelfs even te gillen op de fiets. Dit is al twee jaar mijn lievelingsauto!” vertelt de Zwolse tiener enthousiast.

Als fervent autoliefhebber én beheerder van het heuse carspot-Instagramaccount car_spots_by_tim ligt een gouden kans voor het grijpen. Althans, zo lijkt het. ,,Ik ben teruggefietst, zo hard als ik kon. Mijn pet waaide nog van mijn hoofd. Helaas kon ik de auto niet bijhouden...”

Volledig scherm Corné trots naast zijn auto. 'Ik heb vijf jaar gespaard voor de auto. Sinds april ben ik er vol mee bezig gegaan om 'm mooier te maken'. © Privéfoto

Gedesillusioneerd meldt Tim zich thuis en doet hij verdrietig z’n verhaal uit de doeken. Zijn moeder Lieselot hoort het aan en geeft de moed nog niet op. Ze plaatst op goed geluk een oproepje op de Facebook-pagina ‘Vraag en aanbod in Zwolle en omstreken’.

‘Ja, dat ben ik’

Amper een half uur later komt prompt de gedroomde reactie binnen: ‘Ja dat ben ik! Wat is het adres? Kom ik zo even langs!’ Het berichtje is afkomstig van Corné Hendrik (28), autoliefhebber in zijn vrije tijd en autopoetser van beroep.

Tijdens het rondje dat hij reed door Zwolle was het zijn vriendin al opgevallen dat een jongetje op een fiets hard achter hen aanreed. ,,Maar ja, ik reed natuurlijk harder”, verklaart hij. ,,Een kennis tagde mij even later onder het Facebook-berichtje van Tims moeder. Ik hoefde er niet over na te denken hoe ik zou reageren: natúúrlijk mocht Tim de auto zien.”

Dolgelukkig

Het blijkt eenvoudiger als Tim en zijn moeder naar Corné komen dan andersom. En zo gebeurt het dat de 12-jarige carspotter een uur na zijn mislukte achtervolging alsnog oog in oog staat met de auto van zijn dromen. Dolgelukkig schiet hij de ene foto na de andere van zowel de binnen- als de buitenkant van de blitse wagen, die pas sinds een maand gehuld is in het opvallende paarse jasje.

Alleen de mooiste foto’s verdienen een plekje op Tims Instagramaccount, ,,Carspotten doe ik met vrienden, dat is erg leuk. Laatst heb ik nog een Lamborghini gefilmd. Of ik zelf met de auto op de foto ga? Niet voor dat Instagram-account. Het gaat om de auto’s, hè.”

Quote Die blik in zijn ogen op dat moment, fantas­tisch

Ritje

Na de fotosessie stelt Corné zijn medeliefhebber voor om een ritje met ‘m te maken. ,,Die blik in zijn ogen op dat moment: fantastisch”, zegt de trotse autobezitter lachend. Tijdens het rondje richting Holtenbroek trapt Corné het gaspedaal naar eigen zeggen diep in. ,,De auto trok heel snel op, ja”, constateerde ook Tim. ,,Ik dacht nog wel dat er een turbo in zou zitten. Dat was niet zo... Maar toch, hij ging hard hoor.”

Op de Facebook-pagina ‘Vraag en aanbod in Zwolle en omstreken’ is Corné intussen bedolven onder superlatieven. Zelf blijft hij nuchter. ,,Mensen noemen me een held, maar dat ben ik natuurlijk niet. Het was een kleine moeite en een leuke ervaring bovendien.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.