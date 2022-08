Calandbrug met kerst klaar, maar er wacht nog meer ‘ellende’

Weg met de tankstati­ons, vindt Partij voor de Dieren in Den Haag: ‘Dit gaat het probleem niet oplossen’

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag wil, om klimaatverandering tegen te gaan, het aantal bestaande pompstations in de stad afbouwen en de bouw van nieuwe stations niet meer toestaan. De belangenvereniging van tankstations in Nederland reageert verbaasd. ,,Simpelweg verbieden gaat het probleem niet oplossen.’’

