‘Bumperklever’ slaat Ger op de vluchtstrook in z'n gezicht: ‘Ik was hele stukken kwijt’

Ruzie over erfenis escaleert: nichtje (29) steekt tante neer, maar vindt verblijf in cel ‘zonde van het geld’

Een Rotterdamse is afgelopen zomer in een ambulance geëindigd na geruzie over een erfenis. Haar 29-jarige nichtje, die haar in het gezicht zou hebben gestoken, spreekt van zelfverdediging. ,,Ze heeft te veel Chucky-films gekeken.”

13 oktober