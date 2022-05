Buitenspiegels vervangen door camera’s blijkt een slecht idee

Enkele jaren geleden leek het dé oplossing om de luchtweerstand van auto's te verminderen: de buitenspiegels vervangen door camera’s. De VW XL1 had ze tien jaar geleden al. Ook de Audi e-Tron baarde er in 2018 opzien mee en uiteindelijk pasten Lexus, Honda en Lamborghini ze eveneens toe. Maar nu blijkt dat het systeem veel te hoge verwachtingen heeft gewekt.

Met grote regelmaat worden er nieuwe elektrische auto's gepresenteerd, maar ze hebben tegenwoordig weer gewone buitenspiegels. Terwijl juist bij de stekkerwagens de afgelopen jaren virtuele spiegels werden toegepast: een piepklein camerasysteem aan de buitenkant met schermen in het interieur. Dit alles met het oog op een verminderde luchtweerstand. Op dit moment zijn ze nog steeds leverbaar in de Audi e-Tron, tegen een meerprijs van 1434 euro.

,,Vergeet het maar: die camera’s zijn echt geen oplossing’’, zegt Teddy Woll, hoofd aerodynamica van Mercedes-Benz, stellig. ,,De luchtweerstand neemt er nauwelijks door af: het voordeel is te verwaarlozen. Bovendien wordt die verminderde luchtweerstand gecompenseerd door de extra stroom die de camera’s en bijbehorende beeldschermpjes nodig hebben. Onder de streep is de winst dus vrijwel nihil.”

,,En dan zijn die camerasystemen ook nog eens minder praktisch in het gebruik”, legt hij verder uit. “De plek om het beeldschermpje in te bouwen, is al gauw in de hoek van het portier. Maar omdat een automobilist nu eenmaal twee handen aan het stuur moet houden, is de kans groot dat zijn arm voor het schermpje zit. Dat is dus alleen al vanwege de veiligheidseisen geen oplossing.”

Quote De bestuurder moet bij zo'n camerasys­teem steeds opnieuw zijn ogen scherpstel­len om wisselend naar het beeld­scherm te kijken en naar de weg. Bij buitenspie­gels gaat dat veel natuurlij­ker Teddy Woll, hoofd aerodynamica van Mercedes-Benz

Woll: ,,Bovendien moet de bestuurder bij zo'n camerasysteem steeds opnieuw zijn ogen scherpstellen om wisselend naar het beeldscherm te kijken en naar de weg. Bij buitenspiegels gaat dat veel natuurlijker. En de scherpte van zo'n klassieke spiegel blijft ongeëvenaard. Buitenspiegels vervangen door camera's heeft eigenlijk alleen maar zin bij trucks. Daimler doet dat en daar is het wel een succes. Omdat de spiegels daarvan zó groot zijn, is de luchtweerstand enorm. En dan boek je wel winst met het toepassen van een minuscule camera op een armatuur. Bij personenauto's is het een heel ander verhaal.”

Volledig scherm Mercedes-Benz koos bij zijn EQXX, de elektrische auto met meer dan 1000 kilometer rijbereik, aanvankelijk ook voor camera's. Maar verruilde die al gauw voor conventionele buitenspiegels. De winst van minder luchtweerstand was verwaarloosbaar en verder had zo'n camerasysteem eigenlijk alleen maar nadelen. © Mercedes-Benz

‘Niets is beter dan het klassieke spiegelglas’

Mercedes-Benz onthulde onlangs zijn EQXX, een spraakmakend prototype dat meer dan 1000 kilometer op een batterijlading rijdt. Woll: ,,Aanvankelijk hebben we ook bij die EQXX voor camera’s gekozen. De eerste kleimodellen waren ervan voorzien. Maar we liepen al gauw tegen problemen aan. Heeft de bestuurder zijn hand op het stuur, dan verhindert zijn arm het zicht op het schermpje bij de raamstijl, waarop we de camerabeelden wilden presenteren.”

,,Maar ook toen we de conventionele spiegels in de praktijk gingen vergelijken met camera’s, bleek dat er eigenlijk niets beter is dan het klassieke spiegelglas. Dat is zó scherp en het geeft een driedimensionaal beeld, wat juist in het verkeer heel belangrijk is. Daardoor kun je afstanden veel beter inschatten en zie je een inhalend voertuig veel duidelijker. Zo’n camerascherm is nu eenmaal eendimensionaal, daar verander je niks aan. Aanvankelijk vreesden we nog wel voor de luchtweerstand van de conventionele buitenspiegels. Maar we hebben ze volledig nieuw ontworpen. Ze zijn nu wat kleiner en extreem goed gestroomlijnd. Probleem opgelost.’’

In plaats van de ‘virtuele buitenspiegels’ kiezen steeds meer autofabrikanten er wel voor om de conventionele buitenspiegels te voorzien van ingebouwde camera’s. De beelden daarvan verschijnen dan in het instrumentarium, pal voor de bestuurder, en moeten bijvoorbeeld helpen om een inhaalmanoeuvre beter in te schatten. Zo brengen ze de beruchte dode hoek in beeld en ze treden bij Kia en Hyundai automatisch in werking zodra je de richtingaanwijzer aanzet.

Volledig scherm Bij de Mercedes-Benz Actros heeft het vervangen van de buitenspiegels wél nut, vindt fabrikant Daimler. Omdat bij zo'n grote truck doorgaans enorme buitenspiegels worden toegepast die tot extreem veel luchtweerstand leiden. Het scherm waarop de truckchauffeur via de 'virtuele buitenspiegels' kijkt, is opvallend groot uitgevoerd. © Daimler AG

Volledig scherm © Daimler AG

Volledig scherm © Daimler AG

Volledig scherm De virtuele camera van de Audi e-Tron in 2018. © Bart Hoogveld

