Bugatti onthult ‘3d-geprinte’ elektrische versie van klassieke raceauto uit 1924

Bugatti komt met een elektrische versie van de originele Type 35-raceauto. Deze auto werd in 1924 gepresenteerd en ruim tien jaar geleden kwam Bugatti al met een half zo groot, elektrisch schaalmodel voor kinderen, de Baby. Nu komt de fabrikant met een iets grotere versie, maar het is nog steeds een schaalmodel.

Bugatti toont het eerste 3d-geprinte ontwerpmodel op de Autosalon van Genève. Het bedrijf maakt niet geheel duidelijk welke delen van de Bugatti Baby II door een 3d-printer zijn vervaardigd, maar de fabrikant meldt wel dat deze elektrische versie is ontworpen met behulp van een ‘precieze digitale scan van de originele Type 35' die voor de Franse Grand Prix van Lyon uit 1924 werd gebruikt. De productiemodellen worden met de hand gemaakt; of daar ook 3d-printers aan te pas komen is onduidelijk.

Net als de Baby heeft de Baby II achterwielaandrijving een elektrische aandrijving op basis van een elektromotor en accu. In tegenstelling tot de kleinere Baby heeft de huidige ‘opvolger’ echter verwijderbare lithium-ion accu’s, een limited-slip differentieel en wordt er energie teruggewonnen tijdens het remmen.

De Baby II is ook voornamelijk op kinderen gericht en krijgt twee rijmodi. Er is een 1 kW-kindmodus met een topsnelheid van 20 km/u en een 4kW-volwassenenmodus met een topsnelheid van 45 km/u. Voor de liefhebbers is er echter ook een snelheidsupgrade waarbij de snelheidslimiet wordt verwijderd en 10kW aan vermogen beschikbaar is.

Geïnteresseerde ouders of kinderen hoeven niet zo diep in de buidel te tasten als bij de aanschaf van de peperdure Chiron- of Veyron-superauto’s van Bugatti, waarvan de prijzen oplopen tot ruim 3 miljoen euro. Maar de Baby II is naar verhouding ook allerminst goedkoop. De fabrikant begint in de herfst van dit jaar met de productie en de prijzen beginnen dan bij 30.000 euro, waarbij belastingen nog niet zijn meegerekend. Er worden slechts vijfhonderd exemplaren van de Baby II gemaakt.

