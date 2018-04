Bugatti haakt af in snelheidsrace, dus Koenigsegg Agera RS is de snelste auto ter wereld

Veyron

Bij de lancering van de Chiron in 2016 werd beweerd dat in 2018 een officiële snelheidstest zou plaatsvinden. Bugatti heeft wat dat betreft een reputatie hoog te houden. Acht jaar geleden zette de 1200 pk leverende Veyron 16.4 Super Sport een wereldrecord neer van 431,072 km/h, maar wat de topsnelheid van de krachtigere Chiron is, zullen we mogelijk nooit weten.