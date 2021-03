Brief van doodrijder standaard bij Belgische snelheidsovertreding

Het gaat om waargebeurde verhalen van anonieme bestuurders met een even zware voet, maar met minder geluk. Vorig jaar werden bijna 4,8 miljoen verkeersboetes uitgeschreven in België.

,,Als we iets willen doen aan de verkeersveiligheid, gaat het niet alleen om boetes geven”, zegt minister van Justitie Vincent van Quickenborne. ,,Het gaat vooral om mensen laten ­nadenken over de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. Deze persoonlijke brief bij de boete is een heel directe wijze om dit te doen.”

De emotionele aanpak is het werk van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die liet via de Katholieke Universiteit Leuven onderzoeken of die aanpak ook echt werkt. Zonder begeleidende brief heeft een boete geen enkel ­effect op het rijgedrag, blijkt uit het onderzoek. Wanneer een boete vergezeld gaat van rationele argumenten, daalt de intentie om nog te snel te rijden met 15 procent, zo blijkt. Wanneer overtreders een emotionele brief te zien kregen, veranderde bij een kwart van de bestuurders de intenties in goede zin.