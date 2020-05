Brandweer: Elektrische auto in parkeergarage kan gevaar zijn

Deze nieuwe Toyota is de ideale caravan­trek­ker

14:57 Toyota haalt de nieuwe generatie van de Highlander, een grote zevenspersoons SUV die al jaren onder meer in de VS te koop is, naar Nederland. Begin volgend jaar staat deze grote broer van Toyota RAV4 in de Nederlandse showrooms. Aangezien hij een aanhanger van maximaal 2.000 kg kan trekken, is dit een ideale auto voor caravanliefhebbers.