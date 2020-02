Brandgevaar: Mercedes roept bijna 300.000 auto’s terug

Geen vrouwelij­ke verkeers­bor­den in Eindhoven, afwijkende borden zijn volgens gemeente niet rechtsgel­dig

13 februari Er komen in Eindhoven geen vrouwelijke verkeersborden. Raadslid Marjolein Senden (PvdA) had het college van B en W in raadsvragen voorgesteld om de helft van alle borden in de stad te vervangen door exemplaren met een vrouwelijk personage.