Brandgevaar: Ford roept wereldwijd 322.000 auto's terug

Vraag & Antwoord Doe ons een plezier: haal de voet van de rem

22 september U meldde laatst terecht dat het niet nodig is een moderne automaat bij het verkeerslicht in neutraal te zetten. Maar een groot nadeel blijft dat veel bestuurders daar minutenlang met hun voet op de rem blijven staan. Met de moderne, felle led-remlichten is dat voor de automobilisten die erachter staan, geen pretje. Dus doe ons een plezier: zet de versnellingsbak in neutraal en haal de voet van de rem. —Fred Meekes