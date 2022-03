Brandgevaar bij meer dan 100.000 modellen van VW, Audi, Seat en Skoda

Mercedes waarschuwt 800.000 klanten wegens brandge­vaar: ‘Laat je auto staan’

Mercedes waarschuwt 800.000 klanten in een brief voor brandgevaar in hun auto door een lekke koelvloeistofpomp. Toch gaat het bedrijf niet over tot een terugroepactie. Reden: Mercedes heeft niet de onderdelen in huis om het mankement te repareren.

5 januari