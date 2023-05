Waarom je nieuwe auto bij aflevering fors duurder kan zijn

Als je een koopcontract voor een nieuwe auto hebt getekend, ga je er vanuit dat de prijs op het contract bindend is. Helaas is dat niet het geval. Autofabrikanten hebben zelfs het volste recht om prijsverhogingen door te voeren nadat je het koopcontract al hebt ondertekend. Moet je dat zomaar slikken?

Een disclaimer in een prijslijst van Hyundai: ‘De [in de prijslijst – red.] vermelde verkoopprijs is een niet-vaste prijs. Het is mogelijk dat de prijs door de fabrikant en/of de importeur wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat de productiekosten van het voertuig aanmerkelijk blijken te zijn gestegen. Mocht de prijs van het voertuig worden verhoogd, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft als particuliere consument vanaf dat moment tien dagen de tijd om alsnog kosteloos van de koop af te zien’.

Maar afspraak is toch afspraak, zou je denken. Je bent met de merkdealer een prijs overeengekomen, die gebaseerd is op de inruilwaarde van je oude auto en de samenstelling van je toekomstige vervoermiddel. Dan zou de prijs op de datum van bestelling toch bindend moeten zijn? De praktijk is echter weerbarstig. Autofabrikanten hebben wel degelijk het recht om ook na de bestelling prijsverhogingen door te voeren, zoals in de disclaimer in de Hyundai-prijslijst staat vermeld. ,,Het is van Hyundai zelfs heel netjes dat ze deze disclaimer in hun prijslijsten vermelden”, zegt Paul de Waal, woordvoerder van de Bovag.

Prijslijst niet bindend

Het is zeer ongebruikelijk dat dit voorbehoud wordt vermeld in de prijslijst van een automerk. De prijslijst is immers niet bindend en kan te allen tijden worden aangepast, zonder melding vooraf. Het koopcontract is wel bindend. In de kleine lettertjes staat dan ook vermeld dat de fabrikant het recht heeft om een prijsverhoging door te berekenen. ,,Je mag ervan uitgaan dat de koper vóór ondertekening het koopcontract heeft doorgelezen en van deze clausule op de hoogte is”, zegt De Waal. ,,De verkoper heeft dan ook niet de verplichting deze clausule expliciet te vermelden.”

Dat een fabrikant tussen de besteldatum en afleverdatum van een nieuwe auto een prijsverhoging door mag voeren, is dan ook geheel gerechtvaardigd. ,,Voorwaarde is wel dat de fabrikant zijn klant in de gelegenheid stelt om het koopcontract, indien gewenst, kosteloos te ontbinden, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. ,,Dit is vastgelegd in de EU-richtlijn 93/13/EEG.” Deze richtlijn werd in het leven geroepen om de consument te beschermen tegen oneerlijke bedingingen. ,,Bij op maat gemaakte producten, zoals auto’s en meubels, mag de fabrikant echter wel degelijk voortijdig een prijsverhoging doorvoeren, maar moet daarbij wel aan de strikte voorwaarden voldoen zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn,” zegt Spierenburg.

Alleen op nieuwe auto’s van toepassing

In feite komt het erop neer, dat je uiteindelijk pas op het moment van aflevering zekerheid hebt over het bedrag dat je voor je nieuwe auto moet betalen. Voor die tijd zou er nog van alles kunnen veranderen. ,,We hebben de laatste paar jaar gezien dat de auto-industrie te kampen heeft gehad met grote tekorten, waardoor de levertijden van nieuwe auto’s hoog opliepen”, zegt Bovag-woordvoerder De Waal. ,,Neem bijvoorbeeld het chiptekort. Door deze tekorten werden bepaalde onderdelen ook steeds duurder, waardoor fabrikanten genoodzaakt waren om hun prijzen te verhogen.”

Let wel: het gaat hierbij uitsluitend om de prijzen van nieuwe auto’s. Wanneer je een gebruikte auto koopt, zal een tussentijdse prijsverhoging nooit voorvallen. ,,Dan heb je het natuurlijk over een auto van enkele jaren oud, met een vastgestelde waarde", zegt De Waal. ,,Onderdelen nemen niet in waarde toe, dus kan er ook geen discussie ontstaan over de overeengekomen verkoopprijs.” Kun je je als consument dan wapenen tegen de prijsverhogingen die de fabrikanten door zouden kunnen voeren? ,,Dat kan alleen als je met de merkdealer een vaste prijsafspraak maakt.”

