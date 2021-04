Boze Tesla-rijdster verstoort autoshow

Beveiligers probeerden de boodschap van de vrouw met paraplu’s te verbergen, maar die sloeg ze weg. In het filmpje, dat ook via Twitter veelvuldig is verspreid, is te zien dat talloze beursbezoekers het tumult met hun smartphones vastleggen. Uiteindelijk werd de vrouw door beveiligers van de auto getrokken en weggevoerd. Volgens Tesla is de demonstrante een bekende, omdat ze ‘herhaaldelijk heeft geprotesteerd tegen Tesla’s remprobleem’.