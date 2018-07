Bonnenregen voor verkeershufters

Volgens de psycholoog schort het tegenwoordig aan de juiste omgangsvormen. ,,In de rij van de supermarkt laat je iemand wel voor met twee boodschapjes, maar in de auto doe je dat niet. In de auto verdwijnt het sociale aspect. Dat heeft te maken met anonimiteit en snelheid. Je bent omhuld door die stalen koets en je wilt van A naar B. Iedereen kent het wel, dat je in een smalle straat nog snel voorbij die geparkeerde auto snelt zodat jij niet hoeft te wachten, maar de tegenligger. Het gaat maar om een paar seconden. Maar de gedachte dat je moet remmen, wachten en weer gas moet geven is kennelijk voor mensen zo vervelend dat je probeert er snel door te piepen. Dat heeft niets te maken met rationaliteit - je wint er niets mee - het zijn puur gevoelens en emoties.’’



Volgens Tertoolen past het asociaal weggedrag bij de maatschappelijke trend dat we altijd bezig moeten zijn. ,,Nooit meer een rustig moment. Altijd online, altijd bereikbaar. Figuurlijk moeten we altijd gas geven, dat heeft ook in het verkeer gevolgen. Onthaasten is de remedie. Gun jezelf tijd, dan is het niet erg om even af te remmen.’’