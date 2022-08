Boetegevaar voor SUV's en Tesla-rijders in Duitsland

Boetegevaar

Net als in Nederland wordt in dat geval de linkerrijstrook versmald tot een breedte van 2 of 2,20 meter. Als een voertuig breder is dan 2 meter mag de bestuurder de linkerrijstrook niet gebruiken. Belangrijk daarbij is dat niet de voertuigbreedte op het kenteken van belang is, maar de breedte gemeten van de linker- naar de rechterbuitenspiegel.

Van spiegel tot spiegel

Deze afmetingen zijn vaak terug te vinden in de gebruiksaanwijzing, maar een groot aantal voertuigen is breder. Als er geen breedte is opgenomen in de gebruiksaanwijzing, moet u deze zelf opmeten. Belangrijk: meet niet alleen de spiegels op om deze bij de voertuigbreedte op te tellen, want dit punt is in sommige gevallen niet het breedste deel van het voertuig.