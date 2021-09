‘Boemeranglampen’ en veel moderne technologie voor nieuwe Kia Sportage

Volledig scherm De nieuwe, Europese Kia Sportage is 4.51 meter lang, 1.86 breed en 1.64 meter hoog © Kia

De opvallende looks van de nieuwe Sportage heeft Kia naar eigen zeggen heel bewust gekozen. Door de auto een onderscheidend uiterlijk te geven, wordt hij volgens het merk een aantrekkelijker alternatief voor voorzichtiger (of saaier, zo je wilt) vormgegeven modellen zoals de Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq en de Ford Kuga.

Met name de neus van de nieuwe Sportage, die zo’n drie centimeter langer is geworden dan het huidige model, laat een bonte verzameling zien koelsleuven, rastertjes en verlichtingselementen zien. De dagrijverlichting krult als twee boemerangs aan weerszijden van de motorkap rond de daadwerkelijke koplampen heen. De sportiever aangeklede GT-Line (zie de auto op de foto’s) maakt het allemaal nog wat bonter, met meer logo’s, extra aangezette bumpers en een grovere grille vol honingraatelementen. Het zal niet ieders smaak zijn, maar dat is dus blijkbaar precies wat Kia wil.

En profil oogt de nieuwe Sportage juist weer verrassend generiek, dankzij een raampartij die met een lichte knik omhoog loopt. Geheel volgens de huidige trend in de wereld van middelgrote SUV’s, kan je zeggen. Dat stijlboek schrijft tegenwoordig ook voor dat klanten kunnen kiezen voor een dak in een afwijkende kleur, dus dat is voortaan ook mogelijk bij deze Kia. Aan de achterkant vertoont de Sportage de nodige gelijkenissen met de eveneens recente EV6, dankzij een strak getekende achterklep met het nieuwe Kia-logo. Een rode reflectorband over de volle breedte verbindt de twee achterlichten met elkaar.

Volledig scherm De achterkant vertoont gelijkenissen met de recente Kia EV6 © Kia

Niet volledig elektrisch

De eerder genoemde EV6 is meteen de reden dat er geen volledig elektrische variant van de nieuwe Sportage komt. Anders zouden de twee modellen te veel in elkaars vaarwater komen. De Sportage staat dan ook op een andere bodemplaat, die hij trouwens deelt met de al even opvallend vormgegeven Hyundai Tucson.

Net als die Hyundai wordt de Sportage leverbaar met verschillende hybride aandrijflijnen. De goedkoopste mag die naam eigenlijk nauwelijks dragen, omdat dit een zogenoemde mild hybride betreft. Een kleine elektromotor ondersteunt de 150 pk (110 kilowatt) sterke benzinekrachtbron en dat drukt het benzineverbruik weliswaar een beetje, maar deze instapversie kan niet elektrisch rijden. De tweede versie is een ‘volwaardige’ hybride, die dankzij een 180 pk sterke benzinemotor en een sterkere elektromotor in totaal 230 pk (168 kW) levert.

De derde variant wordt de meest aantrekkelijke versie, in ieder geval wat uitstoot betreft: voor het eerst in de geschiedenis komt de Sportage ook als plug-inhybride op de markt. Het accupakket van deze versie, met een capaciteit van 13,8 kilowattuur, kan je opladen met een stekker waardoor je volgens Kia zo’n 56 kilometer per laadbeurt geheel elektrisch kunt afleggen. De Sportage Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van 265 pk, ofwel 195 kW. Wat de verschillende motorvarianten moeten kosten in ons land, maakt Kia op een later tijdstip bekend.

Volledig scherm In Zuid-Korea bestaat ook een langere variant van de Sportage. Deze komt niet naar Nederland. De auto op deze foto is overigens de korte versie © Kia

Veel (been-) ruimte

Kia claimt dat inzittenden op de achterbank van de nieuwe Sportage profiteren van de grootste beenruimte in deze klasse. De eerste indruk is inderdaad dat er voldoende plek voor je benen, knieën en voeten is, al is het ruimteaanbod geen partij voor elektrische auto’s die dit segment langzaam maar zeker overnemen. In een EV6 heb je meer beenruimte, en gevoelsmatig zijn ook de Skoda Enyaq (net als de Kodiaq, trouwens) en Hyundai Ioniq 5 scheutiger met de centimeters. Opmerkelijk: onder meer in thuisland Zuid-Korea levert Kia een verlengde variant met een langere wielbasis. Die zou welkom zijn voor mensen die meer beenruimte zoeken, maar jammer genoeg is die langere versie niet voor Europese markt bedoeld.

Echte punten scoort ‘onze’ Sportage met slimme ingebouwde voorzieningen die handig zijn voor zowel zakelijke trips als ritjes met de familie. Aan de rugleuningen van de voorstoelen prijken volwaardige, brede kledinghangers, in de bekleding zitten keurige usb-poorten verwerkt en op tal van plekken vinden de achterste inzittenden voorzieningen om spullen op te hangen of weg te bergen. Ook prettig is de mogelijkheid om een airconditioning met drie gescheiden zones te bestellen, waardoor de achterpassagiers hun eigen klimaat kunnen regelen.

Volledig scherm Een in drie delen neerklapbare achterbank is standaard © Kia

De bagageruimte is eveneens riant, al hangt dit deels af van de versie die je kiest. Bij de ‘gewone’ hybride Sportage zit het batterijenpakket slim weggewerkt onder de achterbank, maar bij de plug-inhybrid slokt het grotere accupakket de extra ruimtes onder de bagageruimtevloer op. Hoe veel dat exact scheelt aan liter laat Kia op dit moment nog niet los, maar de hybride variant heeft een bagageruimte van 587 liter. Voor extra bagage of het vervoeren van grote voorwerpen kan de achterbankleuning in drie losse delen worden neergeklapt, wat zorgt voor een maximale bagageruimte van 1776 liter.

Gebogen schermen

Voorin de cabine doet de Sportage zijn best om zo modern mogelijk over te komen. Dat lukt heel aardig, niet in de laatste plaats vanwege het fraaie instrumentarium dat is opgebouwd uit twee schermen van 12,3 inch die ‘gebogen’ voor de bestuurder op het dashboard staan. Het geheel oogt fraai en zit doordacht in elkaar, terwijl diverse belangrijke functies nog altijd hun eigen fysieke toetsen hebben. Helaas is het glimmende plastic op de console tussen de voorstoelen erg gevoelig voor vette vingers.

De technologische vooruitgang vindt ook z’n weg naar het onderstel van de Sportage. Voortaan kun je de auto namelijk bestellen met een elektronisch geregeld onderstel, waarbij de mate van demping kan worden aangepast met een druk op de knop. Ook beschikt de nieuwe Sportage over een terreinstand die je uit de brand moet helpen op gladdere wegdekken met sneeuw, modder of zand. Het elektronisch gestuurde AWD-systeem zorgt ervoor dat het vermogen optimaal wordt verdeeld tussen de voor- en achterwielen, afhankelijk van de wegomstandigheden en rijsituaties, wat volgens Kia niet alleen de prestaties verbetert, maar ook de veiligheid en efficiëntie verhoogt. Wat het maximum trekgewicht is van de verschillende versies, is op dit moment nog onbekend.

Volledig scherm Net als de EV6 krijgt de Sportage standaard een groot, licht gebogen scherm op het dashboard © Kia

De nieuwe Kia Sportage verschijnt aan het einde van 2021 in de Nederlandse showrooms. Wat de auto gaat kosten in ons land, maakt Kia op een later moment bekend. Bij Hyundai koop je de technisch vergelijkbare Tucson vanaf 34.995 euro. Dan krijg je de standaard mild hybride, terwijl de prijzen van de Hybrid beginnen bij 37.995 euro en de stekkerhybride nog eens vijfduizend euro duurder is. Naar verwachting zit Kia met de komende Sportage niet ver van deze prijzen af.

